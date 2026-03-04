Дохідність ОВДП падає: чи є сенс купувати облігації у 2026 році

Міністерство фінансів знижує ставки гривневих ОВДП при розміщенні другий місяць поспіль, проте попит серед населення та бізнесу залишається високим. Зменшення дохідності спричинене кількома факторами.

Чому дохідність облігацій падає?

Облігації внутрішньої державної позики не втрачають привабливості для інвестицій навіть попри зниження ставки. Подальша перспектива дохідності ОВДП залежатиме від рівня інфляції та облікової ставки. Про це в коментарі 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Дивіться також Біткойн на роздоріжжі – 60 чи 70 тисяч доларів: які сценарії на найближчі місяці

Про зниження середньозваженої дохідності гривневих ОВДП свідчать наступні дані Мінфіну за підсумками аукціонів:

у січні вона становила 16,47% ;

; у лютому – 14,3%.

У січні Міністерство провело 14 аукціонів, залучивши до держбюджету 46,1 мільярда гривень, а в лютому – 12 аукціонів і 56,7 мільярда гривень в еквіваленті.

За словами експерта Андрія Шевчишина, зниження ставок відбувається під впливом двох факторів.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Перша передумова – це сповільнення інфляції, а інший фактор – зміна монетарної політики Нацбанку. Нагадаю, що в цій січні НБУ знизив облікову ставку з 15,5% до 15%, і можливе подальше зниження в цьому році до 14,5%. Тобто це означає, що вартість залучення коштів буде знижуватися. Це призводить до того, що Мінфін знижує дохідність ОВДП при розміщенні.

Сталий інтерес населення й бізнесу до ОВДП експерт пояснює таким розрахунком: інвестори очікують на ймовірне послаблення гривні протягом року, наприклад, до 45 – 46 гривень, що дає приблизно плюс 6%, тоді як ОВДП приносять близько 16,5% дохідності.

Принаймні за результатами лютого попит населення дуже високий. Люди продовжують заходити саме в ОВДП попри зниження ставки,

– зазначає експерт.

Нагадаємо: за даними Державної служби статистики, за підсумками 2025 року базова інфляція становила 8% (у річному вимірі).

Що може вплинути на подальші зміни ставок?

За даними Мінфіну, за 2025 рік інвестиції українців у державні облігації зросли більш ніж на 50%. Станом на кінець лютого 2026 року громадяни тримають понад 121,85 мільярда гривень у державних цінних паперах.

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, нині привабливість ОВДП для інвестицій зберігається, проте подальша ситуація буде залежати від монетарної політики НБУ, рівня інфляції та облікової ставки.

Зростання цін на паливо зараз запустить ланцюгову реакцію підвищення цін на всі товари та послуги. Відповідно, ми можемо стикнутися з тим фактом, що Нацбанк візьме паузу щодо зниження ставки. І це стабілізує дохідність на поточний рік,

– зауважує експерт.

Нагадаємо, що в Україні підскочили ціни на пальне. Як пояснив у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Геннадій Рябцев, на ринку нафтопродуктів немає "цінового якоря", тож великі мережі можуть встановлювати будь-яку ціну. Тому операція США в Ірані може стати інформаційним приводом для підняття цінників на бензин та дизель.

Куди ще можна вкладати гроші?