Несмотря на санкции, некоторые страны продолжают активно торговать с Кремлем. В частности, и союзники Украины, такие как Германия, ищут пути сотрудничества с Россией.

Кто спонсирует Москву

Согласно данным Федерального статистического управления Германия не ограничила торговые отношения с Россией. Более того, Берлин нашел путь импорта российской нефти через Индию.

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Германия обходит санкции благодаря многоуровневому торговому пути нефтепродуктов. Первоначально сырье направляется из России в Индию. Там создается новое соглашение. Германия покупает российские нефтепродукты уже в Индии.

По словам экспертов по статистическому управлению, преимущественно импортировались газойли, используемые при производстве печного или дизельного топлива. В Индию транспортировалась сырая нефть. Непосредственно в стране полученное сырье перерабатывалось на газойли.

Германия прекратила прямой импорт российской нефти после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Если верить статистике, импорт российских нефтепродуктов в Германию "обходными" путями с начала полномасштабного вторжения увеличился в 12 раз. То есть, несмотря на отсутствие прямых соединений, торговля мира с Россией продолжается.

В настоящее время на международном уровне регулируются цены на российские нефтепродукты. Это необходимо, чтобы не давать Кремлю возможность зарабатывать и распространять свое влияние.