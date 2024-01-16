Шесть задержанных, как сообщают, входят в протестную группу "Палестинское действие". Согласно данным полиции, они якобы планировали 15 января реализовать определенные действия против Лондонской фондовой биржи.

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Работу Лондонской фондовой биржи планировали взорвать

Полиция не раскрывает данные о предполагаемой операции, но указывает, что целью было сорвать открытие торгов на фондовом рынке. Добавляют, что троих человек задержали в Ливерпуле, а еще двоих – в Лондоне, а одного – в Брайтоне.

Все подозреваемые в настоящее время находятся под стражей. Детектив полиции Сиан Томас прокомментировал это расследование. По его словам, считают, что эта группа была готова совершить деструктивный и разрушительный акт, который мог бы иметь серьезные последствия, будь он успешно осуществлен".

На сегодняшний день Лондонская фондовая биржа – это один из крупнейших фондовых рынков в Европе. В конце октября 2023 года эта биржа вернула себе лидерство, потерявшееся годом ранее. В течение этого периода на первом месте была Парижская фондовая биржа, согласно Bloomberg.