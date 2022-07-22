Одним из первых о подписании отдельных соглашений о вывозе украинского зерна из портов сообщил глава ООН Антониу Гутерриш в твиттер. Он добавил, что этот шаг поможет избежать гуманитарной катастрофы. Украина и россия подписали отдельно соглашения с Турцией и ООН. Официально Киев и москва никакого соглашения не подписывали.

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Реакция рынка на соглашение об украинском зерне

Согласно данным портала Barchart, ноябрьские фьючерсы на пшеницу для корма подешевели на 6,16% на лондонской бирже ICE Futures. Цена контракта упала до 255,25 доллара. Фьючерсные контракты на зерно кукурузы на сентябрь обесценились на 1,43%, упав до 567 долларов США.

В то же время стоимость пшеницы подешевела на 5,36%, по данным Bloomberg, до 763 долларов за бушель (чуть больше 35 литров или 38,7 килограмма). Аналогичную динамику демонстрирует и кукуруза, упавшая в цене до 566 долларов за бушель или на 1,31%. В то время как Чикагская товарная биржа представляет следующие данные по динамике на рынке:

стоимость фьючерсов на пшеницу упала на 5,33%. Ценные бумаги подешевели до 763 долларов;

Ценные бумаги подешевели до долларов; тогда как цена на кукурузу остановилась на уровне 576,6 доллара. В процентном соотношении этот показатель упал на 1%.

Больше новостей о соглашении по вывозу украинского зерна:

В Офисе Президента обнародовали текст соглашения. Замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что гуманитарные коридоры для экспорта зерна и продуктов откроют из Одессы, Черноморска и Южного.

На эту новость почти сразу отреагировали в Евросоюзе. Европейские политики приветствуют этот шаг. В частности, это сделали председатель Европейского Совета Шарль Мишель, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель;

Также прокомментировал подписание документов и лидер Турции – Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, коридоры для вывоза украинского зерна будут работать через несколько дней, однако конкретной даты он не назвал.

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