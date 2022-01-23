По ее словам, такое решение Федеральной резервной системы США может оказаться испытанием и для без того непростого процесса экономического восстановления в некоторых странах.

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Глава МВФ о планах центробанка США

Именно поэтому она отметила, что четкие сообщения о дальнейших планах американских коллег имеют чрезвычайно важное значение, поскольку это поможет избежать неожиданностей. Более высокие процентные ставки в США могут сделать для стран дороже обслуживание долга, номинированного в долларах. Кроме того, Георгиева передала попадающим в эту категорию странам совет от МВФ.

Действуйте сейчас. Если вы можете продлить сроки погашения, пожалуйста, сделайте это. Если у вас есть валютные несоответствия, сейчас самое время их устранить,

– заявила она.

Кристалина Георгиева добавила, что ее наибольшее беспокойство вызывают страны с низким уровнем доходов и высокий уровень долга в долларах, подчеркнув, что две трети сейчас либо находятся в "долговой затруднении", либо в опасности попасть в такую ​​ситуацию – это вдвое больше, чем в 2015 году.

Глава МВФ о решении ФРС США / Фото Getty Images

Глава МВФ ожидает, что глобальное восстановление экономики продолжится, однако она подчеркнула, что этот процесс теряет динамику. Она добавила, что 2022 год – это как навигация по полосе препятствий, учитывая такие риски, как:

рост инфляции,

пандемия коронавируса,

высокий уровень долга.