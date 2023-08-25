Фальшивомонетчики в деле: как в Киеве разоблачили группу подрабатывающую доллары
25 августа 2023, 13:57Читати новину українською
Источник:БЕБ
Преступники пытались продать полмиллиона поддельных долларов в столице. Один из фигурантов был задержан как раз при попытке сбыта фальшивых купюр.
Работало в группе 3 человек
По данным Бюро экономических расследований в Киеве были разоблачены фальшивомонетчики. Организовал преступную схему львовянин. Кроме того, он привлек к этому делу жителей Ужгорода и Киева.
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При задержании один из фигурантов пытался продать партию фальшивых купюр на сумму в 50 миллионов долларов. Кстати, средства были образца 2006 года, а все банкноты номиналом в 100 "долларов" обладали высоким качеством.Обратите внимание! В ходе обысков в 3 городах, где проводили свою деятельность преступники, было обнаружено и изъято более 70 тысяч долларов. Следовательно, из них 50 тысяч долларов – фальшивые.
Один из задержанных – уже под стражей. Для еще двоих готовят сообщения о подозрении.
Доллар достиг нового максимума
- По состоянию на 23 августа согласно Yahoo!Finance Индекс доллара США достиг нового максимума на уровне 103,90. Котировки выросли на 0,32%.
- За два последних месяца доллар зафиксировал на рынке максимальное значение.
- В целом за август Индекс доллара США вырос на 1,6% и по пути к тому, чтобы прервать двухмесячный цикл обесценения, информирует издание CNBC.