Фальшивомонетчики в деле: как в Киеве разоблачили группу подрабатывающую доллары

Преступники пытались продать полмиллиона поддельных долларов в столице. Один из фигурантов был задержан как раз при попытке сбыта фальшивых купюр.

Работало в группе 3 человек

По данным Бюро экономических расследований в Киеве были разоблачены фальшивомонетчики. Организовал преступную схему львовянин. Кроме того, он привлек к этому делу жителей Ужгорода и Киева.

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При задержании один из фигурантов пытался продать партию фальшивых купюр на сумму в 50 миллионов долларов. Кстати, средства были образца 2006 года, а все банкноты номиналом в 100 "долларов" обладали высоким качеством.

В ходе обысков в 3 городах, где проводили свою деятельность преступники, было обнаружено и изъято более 70 тысяч долларов. Следовательно, из них 50 тысяч долларов – фальшивые.

Один из задержанных – уже под стражей. Для еще двоих готовят сообщения о подозрении.

Доллар достиг нового максимума