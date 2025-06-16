Золото перестало дорожать: почему цены неожиданно изменили динамику

Несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, цены на золото замедлили свой восходящий тренд. Аналитики объясняют текущие колебания стоимости золота "исторической тенденцией".

Что происходит с ценами на золото

На прошлой неделе золото подорожало почти на 4% от начала Израилем военной кампании против ядерной программы Ирана. Однако дальнейший рост цен оказался сдержанным, несмотря на взаимные удары, продолжающиеся, между Израилем и Ираном, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Важно! Сейчас золото торгуется примерно на 115 долларов ниже апрельского рекорда, но при этом демонстрирует рост шестой месяц подряд - лучший показатель за последние 20 лет.

Почему цены неожиданно изменили динамику

Эксперты отмечают, что такая сдержанная реакция рынка на эскалацию конфликта может показаться неочевидной. По словам руководителя отдела исследований нового поколения в Julius Baer Group Ltd. Карстена Менке, подобное поведение соответствует историческим трендам: даже значительные геополитические потрясения не всегда приводят к устойчивому росту цен на золото.

На первый взгляд, реакция рынка золота может показаться неожиданной, учитывая потенциальные последствия конфликта и типичную склонность краткосрочных трейдеров к панике. Однако более глубокий анализ показывает, что такая динамика соответствует исторической тенденции, когда геополитические потрясения редко становятся драйвером устойчивого роста цен на золото,

– подчеркнул Менке.

Интересно! 19 июня мировые цены на спотовое золото почти не изменилось и составляют 3380,87 доллара за унцию.