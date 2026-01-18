Проблема не в стаже: почему пенсия может быть низкой
- Пенсия в Украине рассчитывается по формуле, учитывающей среднюю зарплату по стране, вашу зарплату относительно этой средней и продолжительность страхового стажа.
- Доплата за сверхнормативный стаж составляет 1% от размера пенсии за каждый полный год сверх установленной нормы, но не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Маленькая пенсия не обязательно объясняется длительным стажем. На размер выплат влияют и другие факторы, которые учитываются при начислении, даже если человек много лет работал.
Почему пенсия может быть маленькая несмотря на высокий стаж?
Пенсия по возрасту в Украине рассчитывается по простой формуле, но ее результат может удивить даже тех, кто проработал десятки лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Формула учитывает три ключевые составляющие: среднюю зарплату по стране, вашу зарплату относительно этой средней и продолжительность страхового стажа. Конкретно это выглядит так: пенсия = средняя зарплата × коэффициент зарплаты × коэффициент стажа.
Справочно: Коэффициент зарплаты показывает, насколько ваш заработок превышал или отставал от средней зарплаты в стране, а коэффициент стажа отражает ваши годы работы в процентах от нормативного максимума.
Есть ли доплата за сверхурочный стаж?
Пенсионеры с длительным стажем могут получать дополнительные выплаты за сверхурочный стаж. Для мужчин он начинается после 35 лет работы, для женщин немного раньше – после 30 лет.
Пенсионный фонд Украины объясняет, что доплата составляет 1% от размера пенсии за каждый полный год сверх установленной нормы. В то же время максимальная надбавка не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Как рассчитывается пенсия на практике?
Даже если стаж большой, например 44 года, а средняя зарплата была минимальной, пенсия получится невысокой. Даже с учетом доплат за сверхурочный стаж сумма выплат для мужчин может составлять около 3 700 гривен, для женщин около 3 800 гривен.
Причина такой низкой пенсии проста: формула делает ставку не только на стаж, а прежде всего на заработок. То есть долгие годы труда лишь частично компенсируют низкую официальную зарплату.
Можно ли получить перерасчет пенсии?
Украинские пенсионеры, которые продолжают работать официально, имеют право на внеплановый перерасчет пенсии. Для этого должно пройти два года с момента ее назначения или последнего перерасчета.
Сумма повышения зависит от того, какой новый страховой стаж пенсионера накопился за это время и какую зарплату он получал. Все эти данные учитываются при новом расчете выплат.
Таким образом, даже после выхода на пенсию длительная активная работа может положительно влиять на размер ежемесячных выплат.