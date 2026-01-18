Проблема не в стаже: почему пенсия может быть низкой

Маленькая пенсия не обязательно объясняется длительным стажем. На размер выплат влияют и другие факторы, которые учитываются при начислении, даже если человек много лет работал.

Почему пенсия может быть маленькая несмотря на высокий стаж?

Пенсия по возрасту в Украине рассчитывается по простой формуле, но ее результат может удивить даже тех, кто проработал десятки лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Формула учитывает три ключевые составляющие: среднюю зарплату по стране, вашу зарплату относительно этой средней и продолжительность страхового стажа. Конкретно это выглядит так: пенсия = средняя зарплата × коэффициент зарплаты × коэффициент стажа.

Справочно: Коэффициент зарплаты показывает, насколько ваш заработок превышал или отставал от средней зарплаты в стране, а коэффициент стажа отражает ваши годы работы в процентах от нормативного максимума.

Есть ли доплата за сверхурочный стаж?

Пенсионеры с длительным стажем могут получать дополнительные выплаты за сверхурочный стаж. Для мужчин он начинается после 35 лет работы, для женщин немного раньше – после 30 лет.

Пенсионный фонд Украины объясняет, что доплата составляет 1% от размера пенсии за каждый полный год сверх установленной нормы. В то же время максимальная надбавка не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Как рассчитывается пенсия на практике?

Даже если стаж большой, например 44 года, а средняя зарплата была минимальной, пенсия получится невысокой. Даже с учетом доплат за сверхурочный стаж сумма выплат для мужчин может составлять около 3 700 гривен, для женщин около 3 800 гривен.

Причина такой низкой пенсии проста: формула делает ставку не только на стаж, а прежде всего на заработок. То есть долгие годы труда лишь частично компенсируют низкую официальную зарплату.

Можно ли получить перерасчет пенсии?