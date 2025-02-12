Почему доллар снова растет в цене

На первый план на рынке валют вышел новый фактор – инфляция в США. Сейчас таможенная политика Трампа играет меньшее влияние на доллар.

Почему снова растет доллар

Во время торгов в среду, 12 февраля 2025 года, доллар США демонстрирует умеренный рост на рынке. При этом на динамику валюты уже меньше влияют новости о таможенной политике Дональда Трампа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трейдеры ожидают данные об инфляции в США и больше новостей о торговом секторе. В то же время ястребиные заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла подтолкнули доходность американских облигаций. Пауэлл отметил, что не стоит спешить со снижением процентных ставок в США.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18.

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 108,99. Этот показатель вырос на 0,03%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 107,91 до 108,10. С начала года доллар зафиксировал спад на 0,45%.

Тогда как в годовом исчислении рост доллара составил более 3%. В то же время за последний месяц американская валюта просела в цене на 1,02%.