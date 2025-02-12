Чому долар знову росте в ціні

На перший план на ринку валют вийшов новий фактор – інфляція у США. Наразі митна політика Трампа відіграє менше впливає на долар.

Чому знову росте долар

Під час торгів у середу, 12 лютого 2025 року, долар США демонструє помірне зростання на ринку. При цьому на динаміку валюти уже менше впливають новини про митну політику Дональда Трампа. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Трейдери очікують на дані про інфляцію в США та більше новин про торгівельний сектор. Водночас яструбині заяви голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла підштовхнули прибутковість американських облігацій. Пауелл наголосив, що не варто поспішати зі зниженням процентних ставок у США.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18.

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США наразі торгується на рівні 108,99. Цей показник зріс на 0,03%, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 107,91 до 108,10. З початку року долар зафіксував спад на 0,45%.

Тоді як у річному розрахунку зростання долара склало понад 3%. Водночас за останній місяць американська валюта просіла в ціні на 1,02%.