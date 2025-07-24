Аномальное укрепление рубля: как это влияет на экономику и что ждет российскую валюту

Рост курса российского рубля относительно доллара США с начала года на 45% сделал его одной из самых быстро укрепляющихся валют мира. Однако это стремительное усиление стало опасным для экономики России, которая находится под жесткими санкциями.

Почему укрепляется рубль?

Укрепление рубля означает, что поступления в рублях от экспорта энергоносителей снижаются, поскольку доходы в долларах конвертируются по менее выгодному курсу. Кроме того, российские компании утверждают, что сильный рубль делает экспорт дороже для покупателей, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Впрочем, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина настаивает, что ослабление рубля стало бы признаком экономической слабости. Она подчеркивает, что курс рубля формируется не для удобства экспортеров, а является результатом жесткой денежно-кредитной политики, направленной на сдерживание устойчивой высокой инфляции.

Примечательно! В пятницу, 25 июля, Набиуллина должна объявить очередное решение по ключевой ставке.



Основными факторами роста рубля стали жесткая политика Центробанка и надежды на дипломатическое урегулирование войны в Украине, возникшие после переговоров между США и Россией. Процентные ставки по рублевым вкладам превысили 20%, что сделало рубль привлекательным как для вкладчиков, так и для спекулянтов.

Важно! С начала года рубль вырос примерно на 45% к доллару.

Ослабление доллара, индекс которого снизился на 6,6% после заявления президента Дональда Трампа о введении пошлин также сыграло на руку рублю.

Хотя Центробанк придерживается политики плавающего валютного курса, он осуществляет валютные интервенции, продавая китайский юань - свой основной инструмент влияния.

Почему юань стал главной валютной парой для рубля?

Китайский юань вытеснил доллар и стал наиболее активно используемой иностранной валютой в России. В 2024 году 95% двусторонней торговли между Россией и Китаем велось в юанях и рублях.

Примечательно! Объем торгов юань/рубль на Московской бирже в 2024 году составил 33 триллиона рублей (примерно 420 миллиардов долларов). Общий объем торговли с Китаем достиг рекордных 245 млрд долларов. При этом рубль укрепился к юаню с начала года на 25%.

Что ждет рубль?

Аналитики уже давно предупреждают о переоцененности рубля. Ожидается, что Центробанк на ближайшем заседании снизит ключевую ставку.

В этом случае рыночные ставки также упадут, и вкладчики могут начать снимать средства с рублевых вкладов, что может ослабить валюту.

Важно! Последний раз резкое ослабление рубля произошло в ноябре 2024 года после введения США санкций против Газпромбанка, через который осуществлялись расчеты за энергоносители.

Более серьезное испытание ожидается в начале сентября, когда истечет 50-дневный срок для демонстрации прогресса в урегулировании войны в Украине. Если Вашингтон введет дополнительные санкции против покупателей российской нефти, рубль может оказаться под новым давлением, а его курс снизиться.