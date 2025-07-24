Аномальне зміцнення рубля: як це впливає на економіку та що чекає на російську валюту
- Курс рубля зріс на 45% з початку року, що створює економічні виклики для Росії, яка перебуває під санкціями.
- Центробанк Росії проводить жорстку політику, щоб стримати інфляцію, і здійснює валютні інтервенції, використовуючи китайський юань.
Зростання курсу російського рубля щодо долара США з початку року на 45% зробило його однією з валют світу, що найшвидше зміцнюються. Однак це стрімке посилення стало небезпечним для економіки Росії, яка перебуває під жорсткими санкціями.
Чому зміцнюється рубль?
Зміцнення рубля означає, що надходження в рублях від експорту енергоносіїв знижуються, оскільки доходи в доларах конвертуються за менш вигідним курсом. Крім того, російські компанії стверджують, що сильний рубль робить експорт дорожчим для покупців, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Втім, голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна наполягає, що ослаблення рубля стало б ознакою економічної слабкості. Вона підкреслює, що курс рубля формується не для зручності експортерів, а є результатом жорсткої грошово-кредитної політики, спрямованої на стримування стійкої високої інфляції.
Примітно! У п'ятницю, 25 липня, Набіулліна повинна оголосити чергове рішення щодо ключової ставки.
Основними факторами зростання рубля стали жорстка політика Центробанку і надії на дипломатичне врегулювання війни в Україні, що виникли після переговорів між США і Росією. Процентні ставки за рублевими вкладами перевищили 20%, що зробило рубль привабливим як для вкладників, так і для спекулянтів.
Важливо! З початку року рубль виріс приблизно на 45% до долара.
Ослаблення долара, індекс якого знизився на 6,6% після заяви президента Дональда Трампа про введення мит також зіграло на руку рублю.
Хоча Центробанк дотримується політики плаваючого валютного курсу, він здійснює валютні інтервенції, продаючи китайський юань — свій основний інструмент впливу.
Чому юань став головною валютною парою для рубля?
Китайський юань витіснив долар і став найбільш активно використовуваною іноземною валютою в Росії. У 2024 році 95% двосторонньої торгівлі між Росією і Китаєм велося в юанях і рублях.
Примітно! Обсяг торгів юань/рубль на Московській біржі у 2024 році склав 33 трильйони рублів (приблизно 420 мільярдів доларів). Загальний обсяг торгівлі з Китаєм досяг рекордних 245 млрд доларів. При цьому рубль зміцнився до юаня з початку року на 25%.
Що чекає на рубль?
Аналітики вже давно попереджають про переоціненість рубля. Очікується, що Центробанк на найближчому засіданні знизить ключову ставку.
У цьому випадку ринкові ставки також впадуть, і вкладники можуть почати знімати кошти з рублевих вкладів, що може послабити валюту.
Важливо! Останній раз різке ослаблення рубля відбулося в листопаді 2024 року після введення США санкцій проти Газпромбанку, через який здійснювалися розрахунки за енергоносії.
Більш серйозне випробування очікується на початку вересня, коли закінчиться 50-денний термін для демонстрації прогресу у врегулюванні війни в Україні. Якщо Вашингтон введе додаткові санкції проти покупців російської нафти, рубль може опинитися під новим тиском, а його курс знизитись.