В сентябре зафиксирован рост поставок российской сырой нефти до трехмесячного максимума. Такой рост связывают с возможным новым санкционным давлением со стороны США на третьи страны. Кроме того, вероятнее всего, что Кремль вынужден продавать свои энергоресурсы еще и со скидкой из-за опасений.

Почему Россия увеличивает объемы поставок нефти?

Экономист Иван Ус в комментарии 24 Канала рассказал, что главной причиной того, что сейчас фиксируется увеличение объемов поставок российской сырой нефти являются скидки, на которые Россия вынуждена идти из-за давления, которое США начали осуществлять на третьи страны, в частности Индию.

Напоминаем, что 2022 год в России был довольно успешным с точки зрения продажи энергоносителей. Все потому, что тогда вопрос санкций был вопросом времени, а пока их не было, то соответственно надо было закупить как можно больше ресурсов.

Иван Ус Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук То же самое происходит сейчас, только вместо стран Европы, уже страны Азии. Трамп реально начинает давить. И показательны пошлины для Индии. Сейчас для Китая пока эти ограничения не введены, однако президент США уже предложил Европе ввести жесткие пошлины вместе.

В этой ситуации трейдеры понимают, что вполне возможно, что пошлины могут быть введены. А потому закупают ресурсы в большем объеме, чтобы создать остатки. Кроме того, давление США даст результаты и в отношении Китая, который пока якобы не поддается на шантаж.

По словам Ивана Уса, если экономическая модель Китая вследствие ограничений будет повреждена, то страна будет вынуждена отказаться от российской нефти.

Может ли Европа согласиться на предложение США по пошлинам в 100%?

Как прогнозирует экономист Иван Ус, пошлины в 100% вряд ли будут введены. Есть вероятность, что будет введена меньше цифра.

Например, на Индию уже введены 25% пошлин, а это уже довольно значительный шаг. Если же ввести где-то 50% и более, то это считается как запретительные пошлины и теряется смысл продажи продукции, ведь половину стоимости страна будет вынуждена заплатить только в качестве пошлин. А если пошлины в 100%, то это считаете, что вы продаете 2 товара, где один товар поставляется вообще бесплатно,

– говорит Ус.

Экономист высказывает мнение, что пошлины могут быть введены в коридоре от 25% до 50%. Однако Европа пока не соглашается на предложение введения пошлин на третьи страны по одной простой причине – Всемирная торговая организация.

Дело в том, что европейские страны не готовы к тому, что институт, который после Второй мировой войны регулировал правила мировой торговли, перестал существовать.

Сейчас существует такой термин, как "внесотовское мироустройство", который означает правила торговли в мире без учета правил Всемирной торговой организации (ВТО). США идут на такое, потому что нынешние правила торговли уже давно не играют руку страны. И я считаю, что Европа впоследствии также согласится на это,

– добавляет экономист Ус.

Собеседник приводит пример, когда в далеком 2017 году PricewaterhouseCoopers, одна из приводных аудиторских компаний в мире, сделала прогноз относительно ближайшего экономического будущего в мире:

В прогнозе было указано, что если ничего не изменится в мире, то к 2050 году первой экономикой мира станет Китай, а второй экономикой мира – Индия. США займет лишь 3 место в рейтинге.

И самое интересное, что в список 10 экономик мира войдет по прогнозу только страна Европы, а именно Германия, которая будет только на 9 месте.

