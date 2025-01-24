Доллар резко изменил динамику на рынке после неожиданного заявления Трампа

Доллар США отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа по поводу монетарной политики центрального банка страны. О своих планах политик рассказал на форуме в Давосе, Швейцария.

Что влияет на курс доллара

В пятницу, 24 января 2025 года, доллар США фиксирует потери на рынке. Курс доллара относительно корзины из 6 других валют падает после важного заявления президента США Дональда Трампа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дело в том, что Трамп заявил, что будет настаивать на снижении процентных ставок в США. Напомним, что смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы США, как правило, приводит к обесцениванию доллара.

К теме! Это не первый спад доллара США после инаугурации Трампа. В частности, в день его вступления в должность доллар зафиксировал спад на 1,2%, что стало самым большим падением валюты за день с ноября 2023 года.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар сегодня

Индекс доллара США, на момент создания этого материала, упал в цене на 0,25% до 107,77, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 107,56 до 108,19. Напомним, что в начале прошлой недели доллар подорожал до пикового уровня за 26 месяцев – 110,17.