Доллар растет или падает: что происходит с валютой США после нового рекорда

Доллар отошел от максимума за несколько недель. Валюта реагирует на важные сигналы из США, которые являются крупнейшей экономикой в мире.

Почему доллар падает в цене

Во вторник, 13 мая 2025 года, доллар США падает в цене, но торгуется возле максимума за месяц. На предыдущей торговой сессии доллар вырос в цене более чем на 1%, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Доллар дорожает благодаря удачным переговорам между США и Китаем. Напомним, что крупнейшие экономики мира договорились о двустороннем снижении тарифов. Это также способствовало снижению опасений относительно рецессии в США. Кроме того, глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении еще раз встретиться с китайскими чиновниками для дальнейшего обсуждения договоренностей по торговле между странами.

Напомним, что днем ранее доллар подорожал до максимума за 4 недели на рынке на фоне первых новостей о переговорах между США и Китаем. Первый сигнал о деэскалации торговых отношений между США и Китаем также способствовали росту мировых акций.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

На момент создания этого материала, Индекс доллара США упал на 0,25% до 101,54, по данным портала MarketWatch. В течение торговой сессии валюта колебалась в диапазоне от 100,47 до 101,76. С начала 2025 года доллар подешевел более чем на 6%.

Ключевые колебания Индекса доллара США за год: