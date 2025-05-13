Долар росте чи падає: що відбувається з валютою США після нового рекорду

Долар відійшов від максимуму за кілька тижнів. Валюта реагує на важливі сигнали з США, які є найбільшою економікою у світі.

Чому долар падає в ціні

У вівторок, 13 травня 2025 року, долар США падає в ціні, але торгується біля максимуму за місяць. На попередній торговій сесії долар зріс в ціні на понад 1%, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Долар дорожчає завдяки вдалим переговорам між США та Китаєм. Нагадаємо, що найбільші економіки світу домовилися про двостороннє зниження тарифів. Це також сприяло зниженню побоювань щодо рецесії у США. Крім того, глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив про намір ще раз зустрітися з китайськими чиновниками для подальшого обговорення домовленостей щодо торгівлі між країнами.

Нагадаємо, що днем раніше долар подорожчав до максимуму за 4 тижні на ринку на тлі перших новин про переговори між США та Китаєм. Перший сигнал про деескалацію торгових відносин між США та Китаєм також сприяли зростанню світових акцій.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США впав на 0,25% до 101,54, за даними порталу MarketWatch. Протягом торгової сесії валюта коливалася в діапазоні від 100,47 до 101,76. З початку 2025 року долар подешевшав на понад 6%.

Ключові коливання Індексу долара США за рік: