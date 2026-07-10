Зачем Украине купюра номиналом 2000 гривен: инфляция или новые потребности экономики

Национальный банк Украины с 4 сентября введет в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса. Появление наибольшего номинала также отражает инфляционные процессы, которые происходили в экономике в последние годы.

Для чего Украине понадобилась банкнота номиналом 2000 гривен

С 4 сентября 2026 года Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен, на лицевой стороне которой будет изображен украинский поэт, диссидент и правозащитник Василий Стус. Впрочем, основная дискуссия развернулась не вокруг дизайна новой банкноты, а вокруг причин ее появления: украинский финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что новый номинал является прежде всего отражением экономических процессов последних лет.

По его словам, появление купюры большего номинала свидетельствует о потере покупательной способности денег из-за инфляции.

Купюра номиналом 2000 грн – это отражение реальной инфляции и потребности в купюрах большего номинала,

– отметил Шевчишин.

Аналитик обращает внимание на то, что с декабря 2021 года по июнь 2026 года официальная инфляция в Украине достигла 72,5%. За этот же период гривна девальвировала по отношению к доллару на 55,8%, а по отношению к евро – почти на 60%. По его мнению, именно такие изменения и формируют потребность в банкнотах большего номинала.

В то же время эксперт отметил, что на фоне появления купюры в 2000 гривен все менее актуальными выглядят дискуссии о введении шагов в качестве разменной монеты.

Как объясняют появление новой банкноты в НБУ

В Национальном банке подчеркивают, что решение о расширении банкнотного ряда связано не только с инфляцией. По словам главы НБУ Андрея Пышного, экономика меняется, поэтому структура наличного обращения также требует обновления.

Регулятор поясняет, что с момента появления банкноты номиналом 1000 гривен среднемесячная зарплата украинцев выросла примерно втрое, уровень цен – почти вдвое, а объем наличных в обращении превысил 970 миллиардов гривен. Кроме того, более 55% всей стоимости наличности в настоящее время приходится именно на купюры номиналом 1000 гривен, что в мировой практике центральных банков считается сигналом к появлению нового, более высокого номинала.

В НБУ также отмечают, что банкнота номиналом 2000 гривен должна сделать наличные расчеты более удобными, сократить расходы на печать, транспортировку и инкассацию денег, а также упростить работу банков, бизнеса и торговли. В то же время символическое значение новой купюры подчеркивает фигура Василия Стуса, ставшего одним из самых известных символов борьбы украинцев за свободу и независимость.