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23 января 2025, 15:34
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Доллар фиксирует потери после инаугурации Трампа: значит ли это, что валюта просела в цене

Вита Свирневская

Доллар США снова дорожает на рынке, но отошел от последних максимумов после инаугурации Дональда Трампа. На валюту также влияет неопределенность вокруг таможенной политики президента США.

Доллар растет или падает

В четверг, 23 января 2025 года, доллар США торгуется в достаточно узком диапазоне. При этом валюта демонстрирует положительную динамику относительно корзины из 6 других валют. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Американская валюта продолжает страдать в условиях отсутствия конкретных заявлений по тарифам от президента США Дональда Трампа. Предварительно Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность введения новых пошлин на импортные товары из Китая, Мексики и Канады.

Эти страны он выделял в контексте усиления таможенной политики со стороны США еще во время своей предвыборной кампании. Также стоит отметить, что доллар упал после инаугурации Дональда Трампа, которая прошла 20 января.

В частности, в день вступления Трампа в должность доллар зафиксировал спад на 1,2%. Это самое большое падение валюты за один день с ноября 2023 года, поскольку первый день пребывания Трампа в должности принес шквал исполнительных указов, но ни одного из них не касался тарифов.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

  • Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;
  • Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США

Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Как изменилась стоимость доллара США

Индекс доллара США на данный момент вырос на 0,09% до 108,27, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 108,18 до 108,43. Напомним, что в начале прошлой недели доллар подорожал до пикового уровня за 26 месяцев – 110,17. Достижению рекордного уровня способствовали следующие факторы:

  • Сильная экономика США.
  • Ожидание введения новых тарифов на импорт из других стран.

Позиции евро ослабли на 0,15% относительно доллара США. На следующей неделе Европейский центральный банк проведет очередное заседание, на котором ожидают новое снижение процентных ставок. Тогда как курс японской иены относительно доллара остался без изменений.