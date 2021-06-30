Потомок Уолта Диснея советует Баффету отдать свое состояние государству: почему она так считает

Племянница легендарного Уолта Диснея Эбигейл не согласен с решением миллиардера Уоррена Баффета отдать все свои деньги на благотворительность. Она убеждена, что 99% богатства гениального инвестора должен получить государство.

Уоррен Баффет уже пожертвовал почти половину своего состояния. И он уверенно движется к своей цели. Недавно инвестор отдал нескольким благотворительным фондам 4,1 миллиарда долларов.

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Потомок Уолта Диснея не согласен с Уорреном Баффетом

В общем племянница Уолта Диснея считает, что его миллиарды можно использовать по-другому и с большей пользой. По ее мнению, Баффет лучше бы отдал все свои деньги государству.

Я думаю Уоррен Баффет хороший человек с добрым сердцем. Но большая часть этих денег была бы потрачена правительством более справедливо и подотчетно,

– написала Эбигейл Дисней в твиттер.

Никого не удивляет такая точка зрения Эбигейл Дисней, поскольку недавно она раскритиковала видение Баффета в журнале The Atlantic. По ее словам, идеология "правительство плохое, и ему нельзя доверять деньги" заставляет миллиардеров минимизировать свои налоговые счета.

Она унаследовала часть семейного богатства в 21-летнем возрасте. Тогда советники меценатки уверяли ее, что чиновники потеряют все ее деньги. Однако, с тех пор взгляды Дисней сильно изменились. Ее беспокоит, как миллиардеры могут жить, когда их богатство требует социальной структуры, которая оставляет миллионы людей в "постоянном ужасе" относительно:

пищи,

жилья,

здравоохранения,

других базовых потребностей.

Интересно, что Эбигейл Дисней полностью поддерживает решение Маккензи Скотт (бывшая жена Джефф Безос) пожертвовать более 8 миллиардов долларов разнообразным благотворительным организациям.