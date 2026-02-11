Важно для тех, кто пользуется газом: уточнили оплату новых счетов

Украинцы уже начали получать сообщения от Нафтогаза о сформированных счетах за топливо, потребленное в январе. В то же время газовики уточнили, как именно следует проводить их оплату.

Как оплатить счета за газ?

Счета за первый месяц 2026 года сформировали по тем показателям, которые прислали в начале февраля сами потребители, отмечает Нафтогаз.

Поэтому уже сейчас украинцы могут оплатить счета онлайн, не дожидаясь бумажных квитанций.

Нафтогаз советует использовать с этой целью один из доступных сервисов:

Личный кабинет потребителя . Он находится на сайте газоснабжающей компании по адресу my.gas.ua. С его помощью можно не только передать показатели за потребленное топливо и отследить объемы потребления топлива;

. Он находится на сайте газоснабжающей компании по адресу my.gas.ua. С его помощью можно не только передать показатели за потребленное топливо и отследить объемы потребления топлива; Чатбот компании GASUA в соцсети Viber ;

; Помощник Нафтогаза в Telegram ;

; Мобильное приложение "Куб". Кроме оплаты, он также предлагает разнообразную информацию о газоснабжении, важную для потребителей.

В дополнение на сайте Нафтогаза украинцы могут заплатить за газ, который использовали в январе, просто указав номер лицевого счета.

Заметьте! Онлайн-сервисы значительно ускоряют оплату за газ, ведь не нужно ждать бумажных квитанций, которые ожидаются не ранее 20 числа. К тому же оплатить счет можно с любого места и в удобное время.

Что известно о новом приложении Нафтогаза?

Напомним, в декабре прошлого года Нафтогаз представил свое новое мобильное приложение – "Куб". Он позволяет передавать показания газовых счетчиков, оплачивать счета, контролировать расходы из дома, не тратя на это лишнее время.

Чтобы воспользоваться "Кубом", необходимо установить его на свой мобильный:

скачать приложение из App Store или Google Play;

открыть приложение;

авторизоваться в своем аккаунте;

отправлять показания счетчика, отсканировать его камерой или введя показания вручную;

оплачивать потребленный газ с комиссией всего в 1%.

В "Кубе" пользователи в дополнение могут отправлять показания по нескольким адресам одновременно. Также приложение отправляет напоминания о необходимости передать показания и оплатить счета.

Важно! Стоимость газа в январе 2026 года для населения в Украине не изменилась. Клиенты Нафтогаза платят 7,96 гривны за 1 кубометр. Такую цену зафиксировали до конца апреля.

Когда нужно передавать показатели за газ?