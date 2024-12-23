Крупнейший банк Италии ограничил платежи из России: что об этом известно

Один из топовых банков Италии принял важное решение относительно платежей из России. Кредитор пошел на такой шаг по нескольким причинам.

Топовый банк Италии принял важное решение по России

Крупнейший банк Италии принял решение о прекращении приема платежей в евро из России с 15 января 2025 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Речь идет о банке Intesa Sanpaolo. Решение итальянского кредитора больше всего повлияет на корпоративных клиентов в России, который используют банк для проведения расчетов в евро с иностранными контрагентами.

Для понимания, в российском отделении Intesa Sanpaolo корреспондентские счета имеют примерно 15 российских банков. Добавляют, что за последние годы "дочка" Intesa Sanpaolo в России значительно сократила объемы операций, которые связаны с корреспондентскими счетами.

Выделяют две причины, которые привели к решению о прекращении приема платежей в евро из России: