Pfizer ожидает, что годовой объем продаж вакцины против COVID-19 за год составит 33,5 миллиарда долларов. Уверенности компании также добавляют ее успехи во втором квартале 2021 года, которые превзошли все прогнозы, и планы относительно испытания конкретного варианта вакцины против штамма Дельта.

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Pfizer превзошла прогнозы экспертов во втором квартале 2021 года

Согласно отчету компании, скорректированный доход от каждой акции Pfizer составил 1,07 доллара , что на 73% больше, чем в прошлом году. В общем продажи компании за три месяца составили 18,97 миллиарда долларов, что на 92% или 9,1 миллиарда долларов больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Оба показателя превзошли прогнозы экспертов. По данным Yahoo! Finance , сейчас акции Pfizer стоят почти 46 долларов за каждую. Рыночная капитализация американской фирмы составляет 257,3 миллиарда долларов.

Актуальная стоимость акций Pfizer на бирже / Инфографика Yahoo! Finance

В августе появилась информация, что Управление по продовольствию и медикаментам США находится под давлением относительно принятия окончательного решения о вакцины от Pfizer и Moderna. Также сообщается, что фармацевтические компании повысили цены на свои препараты в новых контрактах.

На продаже вакцины против коронавируса компания заработала 7,8 миллиарда долларов. В конце июля Pfizer сообщила, что в 2021 году компания обязана поставить 2,1 миллиарда доз вакцины. Однако, следует помнить, что в случае возникновения потребности в бустерных вакцинах продажи компании могут резко пойти вверх. Прибыль фармацевтического гиганта от реализации разбавителя крови Eliquis, препарата против рака молочной железы Ibrance и вакцины от пневмонии тоже выросла во втором квартале текущего года. Однако, по сегментам лучшие показатели продемонстрировали препараты от редких заболеваний, взлетев на 32% . Продажи лекарств под названием Vyndaqel / Vyndamax увеличились сразу на 81% до 501 миллиона долларов.