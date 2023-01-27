Первая экономика мира превзошла прогнозы: эксперты рассказали, чего ожидают дальше

Экономика США превзошла прогнозы аналитиков в последнем квартале 2022 года. В то же время, темпы роста ВВП существенно просели по сравнению с предыдущим годом.

В целом за 2022 год первая экономика мира выросла на 2,1%. В предыдущем году ВВП США составил 5,9%. Однако следует учитывать, что это лишь одна из первых оценок динамики американской экономики из трех. Окончательные результаты дадут в конце марта.

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Экономика США превзошла ожидания аналитиков

За четвертый квартал в США зафиксировали рост экономики на 2,9%, в то время как аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 2,6%. Кроме того, на потребительские расходы, составляющие две трети американского ВВП, за октябрь – декабрь выросли на 2,1%. С июля по сентябрь 2022 года рост ВВП составил 3,2%.

Несмотря на лучшие результаты за последний квартал 2022 года, похоже, что экономика входит в более турбулентную фазу на фоне агрессивной монетарной политики. Федеральной резервной системы по инфляции.

В декабре инфляция в США упала до 6,5% . Это самый низкий уровень с октября 2021 года. Максимальным этот показатель был в июне 2022 года.. В то же время ценовой вопрос остается одним из ключевых для американцев в 2023 году.

Ситуацию также прокомментировали экономисты по Уолл-Стрит. Они считают, что в первом квартале 2023 экономика США зафиксирует незначительный рост. В то время как другие специалисты заявляют, что первая экономика мира уже вошла в фазу рецессии.

Индекс PCE Core, за которым внимательно следит Федеральный резерв, в контексте оценки рисков инфляции в четвертом квартале 2022 года вырос на 3,9%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост на 4%.