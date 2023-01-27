Перша економіка світу перевершила прогнози: експерти розповіли, чого очікують далі

Економіка США перевершила прогнози аналітиків в останньому кварталі 2022 року. Водночас темпи зростання ВВП суттєво просіли у порівнянні з попереднім роком.

Загалом за 2022 рік перша економіка світу зросла на 2,1%. У попередньому році ВВП США склав 5,9%. Проте варто враховувати, що це лише одна з перших оцінок динаміки американської економіки із трьох. Остаточні результати нададуть наприкінці березня.

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Економіка США перевершила очікування аналітиків

За четвертий квартал у США зафіксували зростання економіки на 2,9%, тоді як аналітики прогнозували, що цей показник складе 2,6%. Крім того, на споживчі витрати, які становлять дві третини американського ВВП, за жовтень – грудень зросли на 2,1%. З липня по вересень 2022 року зростання ВВП склало 3,2%.

Попри кращі, ніж очікували результати за останній квартал 2022 року, схоже що економіка входить до більш турбулентної фази на тлі агресивної монетарної політики Федеральної резервної системи щодо інфляції.

Ситуацію також прокоментували економісти з Волл-стріт. Вони вважають, що у першому кварталі 2023 року економіка США зафіксує незначне зростання. Тоді як інші фахівці заявляють, що перша економіка світу вже увійшла у фазу рецесії.

Індекс PCE Core, за яким уважно стежить Федеральний резерв, у контексті оцінки ризиків інфляції, у четвертому кварталі 2022 року виріс на 3,9%. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав зростання на 4%.