23 августа, 16:00
18

Украина знала "доллар" еще при казаках: какие сенсационные факты хранит Музей денег НБУ

Екатерина Добровольская
Основные тезисы
  • Музей денег НБУ хранит уникальные артефакты, которые рассказывают об исторических эпохах, включая "зеленое свидетельство" времен Второй мировой войны, что было символом принуждения и потери.
  • В музее представлены уникальные неразрезанные листы гривен 1992 года, которые стали свидетельством становления украинской валюты, и золотая монета "Евро-2012", демонстрирующая современную силу и престиж украинских денег.
  • Украина имела многоголосую валютную историю, когда на ее территории одновременно использовались различные иностранные монеты, что подчеркивает ее интеграцию в мировую экономику и способность контролировать финансовое пространство.

Музей денег Национального банка Украины – не просто коллекция артефактов из металла и бумаги. Это настоящая летопись, где каждая монета или банкнота хранит историю государства. Они отражают изменения в политике, культуре, знают историю войн, экономики и даже моды.

Здесь видно, как деньги становились своеобразным "паспортом эпохи": от античных денариев и казацких шелягов до современной гривны, ставшей символом независимости Украины. Каждый экспонат – это больше, чем номинал. Это история ценностей своего времени, геополитических союзов и выборов, которые делала страна на разных этапах развития.

24 Канал пообщался с доктором исторических наук, старшим хранителем фондов Музея НБУ Андреем Бойко-Гагариным, чтобы узнать, почему монеты всегда были символом государственности, как в них отразились античные торговые связи и как они прошли испытания войнами и независимостью Украины.

В фондах Музея денег НБУ хранится немалое количество предметов. Это не просто монеты или банкноты, а настоящие исторические сокровища: от античных образцов до современных монет, сопоставимых по стоимости с "золотой квартирой".

Каждый из них – молчаливый свидетель своей эпохи, который рассказывает о войнах, государственности и символах, сформировавших нацию.

 

Андрей Бойко-Гагарин

Доктор исторических наук, старший хранитель фондов Музея НБУ

Монета – это не просто кусок металла. Она может рассказать, кто правил в то время, какую имел власть и статус, что надевал и даже какую прическу носил. Это месседж из прошлого.

  • "Зеленое удостоверение" – документ, который мог стать приговором

В частности, в коллекции Музея есть вещи, которых не встретишь больше нигде в мире. Здесь хранится "зеленое удостоверение", или "удостоверение отбора" времен Второй мировой войны – документ, который выдавали при обмене советских рублей на рейхскарбованцы, или карбованцы Центрального эмиссионного банка "Украина".

Так называемое удостоверение отбора, или, как его тогда называли, зеленое удостоверение / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Обратите внимание! По сей день в мире известно лишь несколько таких аутентичных экземпляров и несколько копий утраченных образцов.

Так называемое зеленое удостоверение появилось в 40-х годах, когда нацистская оккупационная власть проводила обмен денег. Советские рубли меняли на деньги Рейхскомиссариата Украина. Разрешалось обменять только 300 рублей, а большие суммы записывали в специальную справку, которую вручали человеку,
– рассказывает историк.

Андрей Бойко-Гагарин объясняет, что эти справки фактически становились "билетом в один конец": людей с такими удостоверениями нередко депортировали, или же они полностью теряли свои сбережения. Именно поэтому большинство документов не сохранилось. Сейчас известно лишь около десяти экземпляров в мире, и один из них принадлежит коллекции Музею денег НБУ.

Интересно! Уникальность экспоната еще и в том, что музей НБУ передал его копию в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне: она напоминает, как деньги превратились в средство давления и оккупационной политики.

  • "Альтернативная история" украинских гривен

В 1990-х годах, когда Украина готовилась к введению собственной валюты, ее банкноты печатали за рубежом. Так, первые банкноты напечатали в Канаде. Кроме того, 50 и 100 гривен также напечатали на Мальте.

Гравюра портрета банкноты 50 гривен по эскизам Василия Лопаты / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Гравюра портрета банкноты 100 гривен по эскизам Василия Лопаты / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Также в коллекции музея хранятся уникальные неразрезанные листы гривен образца 1992 года, которые официально ввели в обращение только в 1996-м. Но 50 и 100 гривен канадского производства – красного и зеленого цвета – так и не попали в обращение.

У нас есть неразрезанные листы этих купюр. Это два уникальных предмета, которые никогда не попали в оборот. Они остались в фондах как свидетельство той сложной истории создания гривны,
– объясняет ученый.

Эти листы демонстрируют, что на старте независимости Украина искала технические возможности для печати собственных денег в мире, ведь собственные мощности еще не были развернуты. Они также являются доказательством того, насколько тернистым был путь гривны к стабильной национальной валюте.

  • Монета ценой квартиры в Киеве

Среди особых экспонатов – золотая монета весом полкилограмма, выпущенная к чемпионату по футболу "Евро-2012": на момент чеканки она стоила более 350 тысяч гривен, а сегодня только стоимость драгоценного металла в ней превышает 50 тысяч долларов США.

Монета номиналом 500 гривен к "Евро-2012" / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Коллекционная стоимость определяется рынком – через соотношение спроса и предложения, поэтому предугадать ее сложно. Нацбанк этим не занимается, ведь для нас главное – стоимость металла, из которого сделана монета, а также степень редкости и состояние сохранности, не менее важным является провенанс – отношение предмета к известным историческим фигурам и событиям,
– рассказывает историк.

Монета не уникальна в мире – Нацбанк выпустил в обращение определенный тираж (чуть более 100 штук), которые разошлись среди коллекционеров: ее стоимость сегодня может быть соизмеримой с ценой квартиры в Киеве.

Мы часто говорим, что эта монета, как недвижимость в миниатюре. Это не просто слиток золота, а памятник нумизматики, который имеет и коллекционную, и культурную ценность, и инвестиционную привлекательность,
– заключает эксперт.

Поэтому эти три экспоната олицетворяют целые эпохи: "зеленое свидетельство" со времен оккупации стало символом принуждения и потери; "канадские" листы – свидетельством становления независимой Украины и ее валюты; а монета, сопоставимая по стоимости с "золотой квартирой", демонстрирует современную силу и престиж украинских денег.

Деньги – это не только средство обмена, но и своеобразная летопись государства. Каждая монета или банкнота хранит символы своего времени: от власти и границ до экономических кризисов и военных катастроф.

Как выглядят монеты в Музее денег НБУ / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

В Музее денег отмечают: денежные знаки можно читать, как исторические документы. Они рассказывают о том, каким было государство, какие испытания проходило и какие ценности стремилось запечатлеть в памяти следующих поколений.

  • Первые символы государственности

Еще во времена Древней Руси наше государство было интегрировано в глобальную экономику. В обращении одновременно находились как местные деньги, так и монеты из других частей света. Серебряники великого князя Владимира Святославича находились в обращении вместе с арабскими дирхамами, европейскими денариями и пенни и византийскими солидами, милиарисиями и фоллисами.

У нас постоянно циркулировала мировая монета. Это римские денарии, впоследствии арабские дирхамы и византийские солиды, еще позже – европейские дукаты и талеры. И это доказывает: украинцы издавна умели пользоваться, если современным языком – валютой первого порядка,
– объясняет Андрей Бойко-Гагарин.

Коллекция музея начинается с древнейших денег, которые чеканились на территории Украины:

  • Архаичные дельфины из Ольвии – монеты-амулеты, посвященные богу Аполлону. Они символизировали богатство и одновременно имели сакральное значение, их приносили в храм как пожертвование, а также они могли выполнять и функцию обмена, известно также их обнаружение в захоронениях.
  • монеты Тиры (современного Белгорода-Днестровского в Одесской области) – чрезвычайно редкие и еще мало изучены.
  • золотые статеры боспорских царей: на них сочетаются образы местных правителей и римских императоров, что свидетельствует о культурном и политическом синтезе.

Несколько монет античного времени: Медуза Горгона и Орел-дельфин / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Но настоящей жемчужиной коллекции остаются сребреники великого князя Владимира Святославича. Это первые монеты с трезубцем – княжеским родовым знаком, который впоследствии станет государственным гербом Украины. Благодаря этим монетам ученые воссоздают даже внешность князя.

Серебряная гривна Киевской Руси / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

На монетах мы видим князя в мантии, украшенной вышитой   золотой нитью, в обуви с каблуком – как символом власти. Его изображение несет больше информации, чем любая летопись,
– рассказывает ученый.

Сребреники. Великое княжество Киевское / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Сребреники. Великое княжество Киевское / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Когда впервые появился трезубец на монетах

Трезубец появился на украинских землях еще до чеканки сребреников: его наносили острым предметом на арабских дирхамах, которые носили как патриотические медальоны. Это еще раз подтверждает, что денежные знаки были не только экономическим инструментом, но и носителями идентичности и символов государственности.

  • Одна монета может переписать всю историю

Иногда даже небольшой обломок монеты может стать сенсацией. Так было с находкой монеты Болеслава II, польского короля XI века. Крестьянин случайно нашел ее в земле и передал в музей.

Все монеты можно посмотреть в Музее денег НБУ / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Монета оказалась уникальным свидетельством похода Болеслава на Киев, хотя без зафиксированного провенанса она бы не составляла такой весомой ценности, ведь аналогичные монеты известны в коллекциях музеев Польши.

Упомянутый кусок металла может дать столько информации, что изменит представление о целой эпохе,
– подчеркивает Бойко-Гагарин.

Так же важны арабские дирхамы, которые попадали на наши земли. На них люди вырезали символы: кресты или княжеские знаки Рюриковичей. Это были своеобразные "медальоны лояльности", или "патриотические медальоны".

  • В Украине знали "доллар" еще в XVII веке

Монеты всегда были не только денежным инструментом, но и признаком силы и независимости правителя. В XIV–XV веках чеканка собственных монет в Белзе и Львове в Галичине, а также Смотриче на Подолье имела целью не просто обеспечить местную торговлю, но и закрепить авторитет князей.

Важно! Без собственной монеты ни одно княжество не могло гарантировать стабильности рынка и контролировать экономические процессы.

Сегодня в коллекции Музея денег НБУ хранится:

  • настоящая уникальность – медная монета княжества Белз времен правления князя Юрия Наримунтовича (XIV век), единственный известный образец такой монеты в Украине;
  • рядом с ней – монеты Киевского княжества, отчеканенные от имени Владимира Ольгердовича, а также монета Подольского княжества времен князя Константина Кориатовича, – эти князья чеканили деньги во Львове и на Подолье, формируя собственную денежную систему.

Монета Владимира Ольгердовича. Великое княжество Литовское / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Но наиболее интригующей является коллекция иностранных монет, которые попадали на наши земли благодаря активной торговле и военным походам. Среди них испанские реалы с мальтийской чеканкой.

Обратите внимание! Именно такие реалы, или песо или "макукины" впоследствии стали прототипом современного американского доллара. И такие монеты, и даже их подделки, в ущерб денежному обращению известны в кладах, которые находили на территории Украины.

Получается, что украинские казаки знали "доллар" еще в XVII веке. А мы думаем, что он появился у нас только в 1991 году,
– с улыбкой замечает историк Андрей Бойко-Гагарин.

Не менее впечатляет и мультивалютность тогдашней Украины. На наших землях одновременно ходили монеты Венгрии, Крымского ханства, Османской империи, Речи Посполитой, Брандендурга-Пруссии, Австрии и Московии, а также малоизвестных широкой общественности Курляндии, Дубровника и Трансильвании.

Платиновая монета. Российская империя, 3 рубля серебром 1842 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Многообразие золотой монеты еще шире, в эпоху позднего Средневековья в находках Украины известны даже золотые могуры Индии. Это создавало своеобразный "рынок валют", где соотношение курсов определяло, кто на самом деле контролировал регион.

Период Украинской Революции (1917 – 1921 годов) стал одним из самых ярких в денежной истории. Именно тогда, 1 марта 1918 года, приняли закон "О денежной единице, чеканке монеты и печати государственных кредитных бумаг", что закрепил гривну как национальную денежную единицу, отметив также, что она делится на 100 шагов.

2 гривны 1918 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Однако это была эпоха, когда экономика работала по военным правилам: из-за недостатка металла правительство вынуждено было печатать деньги экстренного характера – разменные марки (шаги).

Шаги – разменные марки / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Нестандартным решением было ввести в обращение даже отрезанные купоны от государственных облигаций, нескольким банкам в Каменце-Подольском и Житомире позволили отрезать купоны, и по всей территории Украины использовали их как мелкие деньги.

Шаги. Купон билета Государственного Казначейства 1 гривна 80 шагов / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Это не те представления об экономике, которые мы имеем сегодня. Тогда все было проще: идешь в поход – должен быстро напечатать деньги для войска,
– объясняет историк Андрей Бойко-Гагарин.

Интересно, что даже такие временные "бегущие" купоны имели реальную ценность: их даже подделывали, что свидетельствовало о доверии к деньгам УНР. Тогда же появились и самые большие номиналы в истории украинских денег: банкноты в 1 000 и 2 000 гривен, которые должны были заменить обесцененные российские рубли Временного правительства.

1000 гривен 1918 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

2000 гривен 1918 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

  • Деньги в СССР: между идеологией и дефицитом

Советский период – один из самых показательных в коллекции Музея денег. В те времена деньги превратились не только в средство обращения, но и в элемент идеологии. На банкнотах изображали рабочих, крестьян, красноармейцев, то есть символы "нового" советского государства: это должно было подчеркивать могущество и его "народность".

Однако, по словам Андрея Бойко-Гагарина, в реальной жизни советские деньги часто теряли свою ценность из-за дефицита товаров и регулярных денежных реформ.

В СССР деньги не всегда выполняли свои функции. Люди могли иметь полные карманы банкнот – так называемых казначейских билетов и билетов Госбанка, но не иметь что на них купить,
– напоминает ученый.

Советские банкноты, которые хранятся в фондах Музея, скорее, являются напоминанием о том, что деньги могут быть не только экономическим, но и политическим инструментом. Они демонстрируют, как тоталитарное государство пыталось запечатлеть свою идеологию даже в мелких деталях: цветах, портретах и символах на банкнотах.

Купоны. Украинская ССР, карточка на получение товара, июнь 1991 года, город Константиновка / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Интересно! Советские банкноты мировые рекордсмены по количеству использованных языков для лозунгов, это свидетельство желания распространить коммунистическую идеологию на весь мир.

  • Как гривна стала "независимой"

Именно к этому символу Украина вернулась после провозглашения независимости в 1991 году. Собственная валюта стала ключевым шагом на пути экономического самоутверждения:

  • еще в 1990 году был утвержден дизайн современной гривны, но напечатать ее в Украине тогда еще не могли, ведь полиграфическая база для изготовления денег только создавалась. Поэтому первые серии изготовили за рубежом, в частности основную партию банкнот гривны – в Канаде, а номиналы побольше – на Мальте.
  • только в сентябре 1996 года гривна официально заменила украинские купонокарбованцы и стала единственным законным платежным средством в Украине.

Купоны. Украина 1 купон карбованец 1991 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Для многих украинцев этот момент стал ощутимым символом новой эпохи: страна получила не только независимость, но и полноценный финансовый атрибут государственности.

Гривна – это символ. Она показала, что Украина не просто имеет территорию и власть, но и способна контролировать собственное финансовое пространство,
– подчеркивает Андрей Бойко-Гагарин.

Купоны. Украина 1 000 000 украинских карбованцев 1995 года / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Таким образом, украинская гривна родилась не на пустом месте: за ней стоит многовековая традиция, опыт аничных, средневековых и казацких денежных рынков, валютное многоголосие и горькие уроки военных кризисов. Сегодня она стала не только платежным средством, но и одним из самых мощных символов независимой Украины.

Сколько стоили деньги тогда и сейчас?

Исторические деньги всегда интересно сравнивать не только по дизайну или символике, но и по реальной покупательной способности. Ведь монета или банкнота ценны не только как артефакт, но и как индикатор того, что можно было приобрести за них в определенную эпоху:

  • сребреник великого князя Владимира Святославича содержал около 4,5 грамма серебра. Если перевести это на современную стоимость серебра (примерно 1 доллар США за грамм металла), то стоимость такого "металлического эквивалента" составит около 180 гривен. Но для X века эта монета имела совсем другой смысл: за нее можно было купить несколько килограммов зерна или одежду, то есть фактически она соответствовала дневному бюджету семьи.
  • карбованец времен УНР: в 1918 – 1920-х годах стремительно обесценивался, но в первые месяцы обращения его покупательная способность была сопоставима с несколькими современными сотнями гривен. В военных условиях "шаги" или купоны могли быть единственным средством расчета даже за базовые продукты. Андрей Бойко-Гагарин подсчитал, что дневная порция борща на семью обходилась в 1918 году в 8 гривен 28 шагов.
  • советские пореформенные 10 рублей 1960-х годов: за них можно было купить, например, около 20 батонов белого хлеба или несколько килограммов мяса (телятины или свинины). В современных ценах это ориентировочно 300 – 400 гривен. Но важно, что в СССР дефицит делал деньги условным ресурсом: человек мог иметь рубли, но не иметь товара, который можно было на них приобрести, что заставляло тратить больше денег, покупая товар у спекулянтов или прибегая к ряду коррупционных схем.

Почему переход от копеек к шагам имеет важное значение для украинских денег и какие еще малоизвестные факты о гривне прячет история, читайте во второй части разговора 24 Канала со специалистом Музея денег НБУ уже 2 сентября.