Работающие пенсионеры могут потерять деньги: нюансы перерасчета пенсии в апреле

Во время апрельского перерасчета пенсий для работающих пенсионеров действуют особые правила, которые могут повлиять на конечный размер выплат. Из-за отдельных нюансов часть средств может не учитываться.

Возрастет ли пенсия работающих пенсионеров в апреле?

В 2026 году перерасчет пенсий для работающих пенсионеров происходит по установленным правилам и не всегда означает автоматическое увеличение выплат, пишет Пенсионный фонд.

Формально с 1 апреля государство проводит ежегодный пересмотр пенсий для тех, кто после назначения или предыдущего перерасчета продолжал работать.

Однако ключевое значение имеет не сама дата, а наличие права на такой перерасчет. Такое право возникает, если после назначения пенсии накоплено не менее 24 месяцев страхового стажа или если с момента последнего перерасчета прошло два года.

Обратите внимание! При этом при расчете могут применять разные подходы: или оставляют предыдущую базу заработка, или учитывают новые доходы за период работы - в зависимости от того, что дает лучший результат.

То есть в апреле перерасчет происходит автоматически, но это не гарантирует максимального результата. Внимательное отношение к срокам, понимание условий перерасчета и своевременное обращение в Пенсионный фонд позволяют избежать ситуаций, когда часть причитающихся выплат фактически

Может ли пенсионер сам податься на перерасчет пенсии?

В то же время одна из ключевых причин потерь заключается в том, что многие пенсионеры ориентируются исключительно на апрельский автоматический перерасчет, пишет ПФУ. На самом деле ждать именно этой даты не обязательно. Если право на пересмотр возникает раньше (например, через два года после назначения пенсии), целесообразно подать заявление сразу.

Важно! В таком случае повышение начнет действовать быстрее, и пенсионер не потеряет часть выплат за период до очередного апреля.

Еще один нюанс связан с механизмом оптимизации заработка. Во время перерасчета система может исключать из расчета периоды с самыми низкими доходами, чтобы повысить средний показатель. В то же время страховой стаж за эти месяцы сохраняется. Такой подход не всегда очевиден для получателей и может влиять на итоговую сумму пенсии.

