Переплата за свет, газ или воду: когда можно требовать возврата денег
Украинцы нередко ошибочно платят за коммунальные услуги больше, чем нужно. В таких случаях средства не всегда теряются, однако порядок их возврата зависит от нескольких важных условий.
Можно ли требовать возврата переплаты за коммуналку?
Переплата за коммунальные услуги это распространенная ситуация, с которой может столкнуться любой потребитель. Чаще всего она возникает из-за ошибки при оплате, дублирования платежа или перечисления средств заранее, объясняет Пенсионный фонд.
Впрочем, такие деньги не исчезают автоматически, поэтому при определенных условиях их можно вернуть или использовать для будущих расчетов. Ведь в большинстве случаев поставщики коммунальных услуг зачисляют переплату на лицевой счет потребителя.
Обратите внимание! В дальнейшем эти средства используются для оплаты следующих счетов за электроэнергию, газ, воду или другие услуги.
Если же у человека есть задолженность, избыток средств прежде всего направят на ее погашение. Только после полного закрытия долга можно рассчитывать на возврат остатка средств.
Когда стоит обращаться к поставщику?
Иногда потребители обнаруживают, что переплаченные деньги не были учтены в следующих платежках. В такой ситуации стоит обратиться в компанию-поставщика с просьбой проверить проведенные платежи и осуществить перерасчет.
Для этого необходимо подать соответствующее заявление и приложить документы, подтверждающие оплату. Прежде всего речь идет о квитанции или другом платежном документе.
Важно! Специалисты советуют подавать документы лично в двух экземплярах или отправлять заказным письмом, чтобы иметь подтверждение обращения.
Можно ли вернуть деньги на карту?
Законодательство позволяет не только оставить переплату на лицевом счете, но и вернуть средства на банковский счет. Для этого потребитель должен подать отдельное заявление с просьбой осуществить возврат денег и указать реквизиты счета в формате IBAN.
Также нужно добавить документ, подтверждающий факт переплаты. Впрочем такая возможность действует только при отсутствии долгов перед соответствующим поставщиком услуг.
Почему не стоит переплачивать за коммуналку?
Юристы отмечают, что закон не запрещает оплачивать коммунальные услуги авансом. Однако чрезмерная предоплата может создать дополнительные риски для самого потребителя.
За длительный период могут измениться тарифы, реквизиты для оплаты или даже поставщик услуг. В таком случае процедура возврата средств может оказаться более сложной и потребует дополнительных обращений.
Поэтому эксперты советуют внимательно контролировать начисления и регулярно проверять состояние лицевого счета, чтобы избежать как задолженности, так и значительных переплат.