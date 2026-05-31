Чи можна вимагати повернення переплати за комуналку?

Переплата за комунальні послуги це поширена ситуація, з якою може зіткнутися будь-який споживач. Найчастіше вона виникає через помилку під час оплати, дублювання платежу або перерахування коштів наперед, пояснює Пенсійний фонд.

Втім, такі гроші не зникають автоматично, тому за певних умов їх можна повернути або використати для майбутніх розрахунків. Адже у більшості випадків постачальники комунальних послуг зараховують переплату на особовий рахунок споживача.

Зверніть увагу! Надалі ці кошти використовуються для оплати наступних рахунків за електроенергію, газ, воду чи інші послуги.

Якщо ж у людини є заборгованість, надлишок коштів насамперед спрямують на її погашення. Лише після повного закриття боргу можна розраховувати на повернення залишку коштів.

Коли варто звертатися до постачальника?

Іноді споживачі виявляють, що переплачені гроші не були враховані в наступних платіжках. У такій ситуації варто звернутися до компанії-постачальника з проханням перевірити проведені платежі та здійснити перерахунок.

Для цього необхідно подати відповідну заяву та додати документи, які підтверджують оплату. Насамперед йдеться про квитанцію або інший платіжний документ.

Важливо! Фахівці радять подавати документи особисто у двох примірниках або надсилати рекомендованим листом, щоб мати підтвердження звернення.

Чи можна повернути гроші на картку?

Законодавство дозволяє не лише залишити переплату на особовому рахунку, а й повернути кошти на банківський рахунок. Для цього споживач має подати окрему заяву із проханням здійснити повернення грошей та вказати реквізити рахунку у форматі IBAN.

Також потрібно додати документ, який підтверджує факт переплати. Втім така можливість діє лише за відсутності боргів перед відповідним постачальником послуг.

Чому не варто переплачувати за комуналку?