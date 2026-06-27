На это ушло почти два десятилетия: какая страна перешла на евро в 2026 году

Путь к введению единой европейской валюты, как правило, значительно дольше, чем путь к самому членству в ЕС. Например, Болгария присоединилась к блоку ещё в 2007 году, но перейти на евро смогла совсем недавно.

Как Болгария перешла на евро

Только в начале 2026 года страна попрощалась с левом, говорится в материалах ЕЦБ. Официально она стала 21-м участником еврозоны.

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В официальном заявлении регулятора отмечается, что это стало историческим событием для Болгарии и открыло новые возможности как для её граждан и бизнеса, так и для всей еврозоны. Ожидается, что введение единой валюты:

будет способствовать экономической стабильности;

упростит финансовые операции;

углубит интеграцию страны в Европу.

Интересно, что процесс не сопровождался резким изменением курса или масштабной перестройкой финансовой системы – соотношение между валютами зафиксировали на уровне 1,95583 лева за 1 евро.

Для специального дизайна евромонет были выбраны национальные символы. На мелких номиналах в окружении 12 звёзд европейского флага изображён Мадарский всадник, на 1 евро – святой Иван Рыльский, а на 2 евро – просветитель Паисий Хилендарский.



Как выглядят болгарские евромонеты / Фото ЕЦБ

Впрочем, введение евро поддерживали не все болгары, ведь за годы ожидания часть общества утратила первоначальный энтузиазм.

Например, в прошлом году в Reuters писали об опросе, по результатам которого около половины граждан скептически относились к нововведению, а одним из главных опасений был возможный рост цен после отказа от лева.

Напомним, лишь 6 стран из 27 членов ЕС до сих пор используют собственные валюты: Чехия, Дания, Венгрия, Румыния, Швеция и Польша. Последняя, к слову, также сталкивается со значительным скептицизмом со стороны населения, причем не все аргументы имеют рациональное обоснование. Так, часть поляков считает, что переход на евро угрожает суверенитету государства, а некоторые даже убеждены, что из-за этого страна может лишиться своих золотых резервов.