Курс рубля вырос на фоне переговоров в Турции

Курс рубля начал укрепляться и достиг одного из самых высоких уровней с мая 2023 года. Это все происходит на фоне прибытия делегаций России и Украины в Турцию для переговоров.

Как укрепился курс рубля

Известно, что курс поднялся до 80,22 рубля за доллар именно тогда, когда делегации Москвы и Киева прибыли в Турцию для первых прямых переговоров с 2022 года, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Поэтому, согласно данным из отчета Банка России, внутренний спрос на иностранную валюту снижается.

Аппетит к иностранной валюте в России постепенно снижается и уже упал до самого низкого уровня с момента введения санкций на Московской бирже и прекращения торгов долларом и евро,

– сообщает российский регулятор.

Кроме того, высокие процентные ставки и стабильная конверсия валютной выручки со стороны экспортеров, несмотря на падение стоимости на нефть, стали причиной роста российской национальной валюты.

Напомним! Ранее курс доллара к рублю составлял 80,77 рубля, что почти на 29% меньше, чем в начале года. Годовой минимум для доллара составлял 78,16 рубля, а максимум – 115,07 рубля.