Арктика на карте природных ресурсов: сколько нефти в регионе, за который борются США и Россия

США и Россия обсуждают сотрудничество в Арктике. В частности, речь идет о добыче природных ресурсов и развитии торговых маршрутов в регионе.

США и Россия стремятся усилить сотрудничество в Арктике

Источники, которые знакомы с ситуацией, сообщили о США и Россия обсуждают совместную разведку природных ресурсов и торговых путей. Добавляют, что переговоры находятся на начальной стадии, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Более того, говорится о том, что сотрудничество в разведке энергоносителей также рассматривается как цель США. Кроме того, один из источников сообщил, что американцы рассматривают сотрудничество в Арктике, как способ ослабить отношения между Россией и Китаем. По словам осведомленного источника, вряд ли план Вашингтона будет успешным, поскольку в последние годы Пекин и Москва очень сильно сблизились.

При этом Арктика – это регион с особым правовым статусом. Согласно нормам международного права, на сегодня ни одной стране не принадлежит Северный полюс или регион Северного Ледовитого океана,, который его окружает. Напомним, что с Арктикой граничит всего несколько стран, по данным Arctic Portal.org.

Россия.

Соединенные Штаты (через Аляску).

Канада.

Норвегия.

Дания (через Гренландию).

Швеция.

Исландия.

Финляндия.

Нефть в Арктике / Скриншот с BBC

Сколько нефти может быть в Арктике

Эксперты знали, что Арктика – это регион, который богат природными ресурсами. В частности, речь идет о нефти. Однако они не понимали, о каких объемах черного золота идет речь вплоть до 2009 года.

Тогда Геологическая служба США подсчитала, что в Арктике может быть 13% неразведанных запасов нефти. Исследователи также считают, что Арктика является одной из крупнейших в мире территорий, где есть доступ к нефти и газу.

Важно! Согласно этим данным, в регионе может содержаться до 160 миллиардов баррелей нефти. Ранее залежи в этом регионе оценивали в 90 миллиардов баррелей.

Российские нефтяные компании уже более десятилетия работают в Арктике. В 2020 году там даже произошел масштабный разлив нефти. В то же время в США уже годами предлагают разрешить компаниям начать бурение на севере Аляски. Увеличение объемов добычи нефти на Аляске – это часть политики администрации Дональда Трампа, пишет High North News.