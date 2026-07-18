Выплатят до 3 100 гривен уже в августе: кто из украинцев получит надбавку

В августе 2026 года часть украинцев получит единовременную денежную помощь ко Дню Независимости. Размер выплаты зависит от льготного статуса и составляет от 450 до 3 100 гривен.

Кто получит выплату ко Дню Независимости

Большинству пенсионеров средства будут перечислены автоматически в качестве надбавки к пенсии, но отдельным категориям граждан придется подать заявление, сообщили в ПФУ.

Единовременное пособие назначено ветеранам войны, людям с инвалидностью вследствие войны, семьям погибших защитников и другим. Сам по себе статус пенсионера не является основанием для получения этих средств.

В 2026 году предусмотрены следующие суммы:

3 100 гривен – лицам с особыми заслугами перед Украиной и людям с инвалидностью вследствие войны I группы; 2 900 гривен – людям с инвалидностью вследствие войны II группы; 2 700 гривен – людям с инвалидностью вследствие войны III группы; 1 000 гривен – участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и отдельным категориям бывших несовершеннолетних узников нацистских лагерей; 650 гривен – членам семей погибших ветеранов и защитников Украины, а также отдельным категориям вдов и вдовцов; 450 гривен – участникам войны, бывшим узникам нацистских лагерей, людям, которых принудительно вывозили на работы, и другим категориям, определенным законом.

Кому нужно и не нужно подавать заявление

Подавать заявление не нужно:

пенсионерам, имеющим право на выплату;

людям, состоящим на учете в Пенсионном фонде в качестве получателей льгот или жилищных субсидий;

гражданам, информация о которых уже содержится в государственных реестрах.

Пенсионеры получат единовременную помощь вместе с августовской пенсией. Для ветеранов, проходящих военную службу, выплату будут осуществлять воинские части или соответствующие учреждения, а не Пенсионный фонд.

В свою очередь, обратиться в Пенсионный фонд необходимо тем, кто имеет право на выплату, однако не является пенсионером, не получает жилищную субсидию или льготы, а также не проходит военную службу.

Основной срок подачи заявления – до 1 августа 2026 года. Если этот срок пропущен, документы можно подать до 1 октября 2026 года.

Как оформить выплату онлайн

Подать заявление можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо:

авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи;

выбрать услугу оформления разовой выплаты ко Дню Независимости;

заполнить электронное заявление и указать банковские реквизиты;

подписать документ КЭП и отправить его в Пенсионный фонд.

Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Кстати, еще одна категория украинских пенсионеров имеет право на доплату сверх основного размера пенсии. Речь идет о надбавке за особые заслуги перед Украиной. Право на такую надбавку имеют многодетные матери, воспитавшие не менее пяти детей до шестилетнего возраста.

Размер доплаты определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен.