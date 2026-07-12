Люди с одинаковым стажем могут получать разные пенсии: почему-то так происходит

Двое украинцев могут иметь одинаковый страховой стаж, но получать совершенно разные пенсии. Причина в том, что при расчете выплат Пенсионный фонд учитывает не только продолжительность работы, но и официальную зарплату, с которой уплачивались страховые взносы, а также ряд других показателей.

От чего зависит размер пенсии

Пенсию по возрасту рассчитывают по специальной формуле, именно поэтому даже при одинаковом стаже размер пенсии может существенно отличаться, пишут в ПФУ.

При расчете учитываются два основных показателя:

зарплату, с которой человек уплачивал страховые взносы;

коэффициент страхового стажа.

Именно сочетание этих двух составляющих определяет индивидуальный размер пенсии. Поэтому люди, проработавшие одинаковое количество лет, но получавшие разную официальную зарплату, могут иметь разные пенсионные выплаты.

Для назначения пенсии используется показатель средней заработной платы в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за пенсией. Его умножают на индивидуальный коэффициент заработной платы конкретного человека.

Этот коэффициент определяется на основании соотношения личной зарплаты к средней зарплате в стране за каждый месяц страхового стажа.

Если на момент назначения пенсии еще нет окончательных данных о средней зарплате за последние три года, выплату рассчитывают на основе имеющейся информации.

За какой период учитываются доходы

В большинстве случаев для расчета пенсии берут заработную плату за весь страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года. Данные подтверждаются системой персонифицированного учета.

Страховой стаж при этом определяется в месяцах за весь период, когда за человека уплачивались страховые взносы.

Коэффициент страхового стажа рассчитывается путем деления общего количества месяцев страхового стажа на 1 200. При расчете все коэффициенты округляются до пяти знаков после запятой.

Именно поэтому окончательный размер пенсии зависит не только от количества отработанных лет, но и от уровня официальной зарплаты и уплаченных страховых взносов.

Кстати, частьстрахового стажа для выхода на пенсию может не быть зачтена.

Речь идет о периодах до 2004 года без соответствующей записи в трудовой книжке. Или же при отсутствии других подтверждающих документов.

Также не учитывается деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года, если в это время взносы не уплачивались.