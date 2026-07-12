Від чого залежить розмір пенсії

Пенсію за віком обчислюють за спеціальною формулою, саме тому навіть за однакового стажу розмір пенсії може суттєво відрізнятися, пишуть в ПФУ.

Під час розрахунку враховують два основні показники:

зарплату, з якої людина сплачувала страхові внески;

коефіцієнт страхового стажу.

Саме поєднання цих двох складових визначає індивідуальний розмір пенсії. Тому люди, які пропрацювали однакову кількість років, але отримували різну офіційну зарплату, можуть мати різні пенсійні виплати.

Для призначення пенсії використовують показник середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за пенсією. Його множать на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати конкретної людини.

Цей коефіцієнт визначають на підставі співвідношення особистої зарплати до середньої зарплати в країні за кожен місяць страхового стажу.

Якщо на момент призначення пенсії ще немає остаточних даних про середню зарплату за останні три роки, виплату розраховують за наявною інформацією.

За який період враховують доходи

У більшості випадків для розрахунку пенсії беруть заробітну плату за весь страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року. Дані підтверджуються системою персоніфікованого обліку.

Страховий стаж тим часом визначають у місяцях за весь період, коли за людину сплачувалися страхові внески.

Коефіцієнт страхового стажу розраховується шляхом ділення загальної кількості місяців страхового стажу на 1 200. Під час обчислення всі коефіцієнти заокруглюють до п'яти знаків після коми.

Саме тому остаточний розмір пенсії залежить не лише від кількості відпрацьованих років, а й від рівня офіційної зарплати та сплачених страхових внесків.

До слова, деякий страховий стаж для виходу на пенсію можуть не зарахувати.

Мова йде про періоди до 2004 без відповідного запису в трудовій книжці. Або ж при відсутності інших підтверджуючих документів.

Також не береться до уваги діяльність за цивільно-правовими договорами до 2016 року. У випадку, якщо в цей час внески не сплачувалися.