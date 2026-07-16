Этим пенсионерам выплатят более 500 гривен: кто получит средства

Летом часть пенсионеров получит специальную возрастную доплату. Ее размер зависит именно от возраста пенсионера. У кого из украинцев вырастут пенсии, рассказываем далее.

Кто может получить надбавку по возрасту?

На доплату по возрасту имеют право пенсионеры старше 70 лет, сообщает ПФУ. Но только при условии, что такие лица:

получают пенсию по возрасту;

их общая ежемесячная пенсионная выплата составляет менее 10 340,35 гривен.

Такая доплата начисляется автоматически. Она добавляется к основному размеру пенсии.

Отметим, что в первый месяц эта доплата может быть предоставлена не в полном размере.

Если пенсионер родился 1-го числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц; если же пенсионер родился, например, 20-го числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после достижения возраста,

– указывает Пенсионный фонд.

Размер этой доплаты определяется в зависимости от возраста. В настоящее время она составляет:

пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет имеют право на доплату в размере 300 гривен;

в возрасте от 75 до 79 лет могут получить – 456 гривен;

а тем, кто старше 80 лет, предоставляется – 570 гривен.

Напомним, украинцы могут получать различные виды доплат. Например, по состоянию здоровья. Такая доплата предоставляется одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в уходе. В настоящее время эта помощь рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть сейчас она – 1 038 гривен.