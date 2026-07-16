Кто может получить надбавку по возрасту?

На доплату по возрасту имеют право пенсионеры старше 70 лет, сообщает ПФУ. Но только при условии, что такие лица:

получают пенсию по возрасту;

их общая ежемесячная пенсионная выплата составляет менее 10 340,35 гривен.

Такая доплата начисляется автоматически. Она добавляется к основному размеру пенсии.

Отметим, что в первый месяц эта доплата может быть предоставлена не в полном размере.

Если пенсионер родился 1-го числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц; если же пенсионер родился, например, 20-го числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после достижения возраста,

– указывает Пенсионный фонд.

Размер этой доплаты определяется в зависимости от возраста. В настоящее время она составляет:

пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет имеют право на доплату в размере 300 гривен;

в возрасте от 75 до 79 лет могут получить – 456 гривен;

а тем, кто старше 80 лет, предоставляется – 570 гривен.

Напомним, украинцы могут получать различные виды доплат. Например, по состоянию здоровья. Такая доплата предоставляется одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в уходе. В настоящее время эта помощь рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть сейчас она – 1 038 гривен.