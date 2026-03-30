Какая будет пенсия, если имеешь стаж 42 года

Количество приобретенного стажа это чрезвычайно важная величина. Именно этот показатель определяет время выхода на заслуженный отдых. Кроме этого, от количества стажа зависит размер пенсии.

Какое количество стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?

В 2026 году минимумы количества стажа, которые нужны для выхода на пенсию откорректировали, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас, чтобы уйти на пенсию, нужно:

чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет в 2026 нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа;

в 63 года минимальное количество – 23 года страхового стажа;

минимальное количество – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какая будет пенсия, если официально проработал 42 года?

Если гражданин имеет 42 года стажа, он может уйти на пенсию в 60 лет. Рассчитаем его пенсионную выплату, учитывая следующие данные:

лицо имело доход 10 тысяч гривен;

идет на пенсию на общих условиях.

Важно! Для расчетов используем пенсионный калькулятор.

Если опираться на приведенные выше данные, в 60 лет пенсия получится ориентировочно – 4,7 тысячи гривен.



Какая пенсия, если имел зарплату 10 000 гривен и стаж более 40 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

