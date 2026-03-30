Какая будет пенсия, если имеешь стаж 42 года
- В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 33 года страхового стажа.
- При стаже 42 года и доходе 10 тысяч гривен, пенсия в 60 лет составит примерно 4,7 тысячи гривен.
Количество приобретенного стажа это чрезвычайно важная величина. Именно этот показатель определяет время выхода на заслуженный отдых. Кроме этого, от количества стажа зависит размер пенсии.
Какое количество стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?
В 2026 году минимумы количества стажа, которые нужны для выхода на пенсию откорректировали, сообщает Пенсионный фонд.
Сейчас, чтобы уйти на пенсию, нужно:
- чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет в 2026 нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа;
- в 63 года минимальное количество – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Какая будет пенсия, если официально проработал 42 года?
Если гражданин имеет 42 года стажа, он может уйти на пенсию в 60 лет. Рассчитаем его пенсионную выплату, учитывая следующие данные:
- лицо имело доход 10 тысяч гривен;
- идет на пенсию на общих условиях.
Важно! Для расчетов используем пенсионный калькулятор.
Если опираться на приведенные выше данные, в 60 лет пенсия получится ориентировочно – 4,7 тысячи гривен.
Какая пенсия, если имел зарплату 10 000 гривен и стаж более 40 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор
Что важно знать о пенсии сейчас?
Не все время работы может учитываться в стаж. Речь идет, в частности, о периодах, которые неподтверждены официально. Сейчас в страховой стаж засчитывается только то время, за которое уплачен ЕСВ. При этом, взнос не должен быть меньше минимального.
С 1 марта 2026 года проводилась индексация пенсионных выплат. Выросли пенсии большинства украинских пенсионеров. Заметим, сумма повышения рассчитывается индивидуально. При этом, растет именно "тело" пенсии – то есть, ее основной размер, без учета разного рода доплат. А с 1 апреля 2026 года состоится новый перерасчет, он коснется выплат работающих пенсионеров.