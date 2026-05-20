Какая будет пенсия, если имеешь официальный стаж 14 лет

От количества стажа зависит не только размер пенсии. Также это значение является определяющим для времени выхода на заслуженный отдых.

Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас?

Минимальное количество стажа для выхода на пенсию зависит именно от возрастной границы, сообщает ПФУ.

В частности, для выхода на пенсию в 60 лет сейчас, нужно иметь как минимум – 33 года страхового стажа. Для другого возраста требования следующие:

в 63 года минимум составляет – 23 года страхового стажа;

минимум составляет – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

В комментарии 24 Каналу ПФУ отметил, что лицо, если оно не приобрело достаточно стажа, должно выйти на пенсию при достижении следующей возрастной границы.

Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2026 году, будет иметь менее 33 лет страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 лет в 2029 году при наличии не менее 25 лет страхового стажа,

– отмечает Пенсионный фонд.

Заметим, другой минимум для 63 лет указано неслучайно. Ведь требования будут меняться.

Минимумы для 60 и 63 лет будут расти ежегодно до 2028 года, говорится в Законе Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". А вот для 65 лет минимум и в дальнейшем будет – 15 лет страхового стажа.

Можно ли получить пенсию при 14 годах стажа?

14 лет страхового стажа недостаточно, чтобы выйти на пенсию по возрасту. В то же время лица, что приобрели такое количество, могут рассчитывать на специальную временную помощь, сообщает Пенсионный фонд.

Размер такой поддержки рассчитывается индивидуально. Это разница между среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев и прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, который установлен сейчас.

В то же время такая выплата не может быть меньше указанного минимума. То есть, по состоянию на сейчас – 2 595 гривен.

Какие нюансы относительно получения этой помощи важно знать?