Выйти на пенсию станет еще сложнее: какие изменения произойдут до 2028 года

Требования к продолжительности стажа изменятся. Минимумы, которые нужно приобрести, будут расти. Речь идет именно о показателях для 60 и 63 лет.

Как будут меняться требования к продолжительности стажа?

Минимальный стаж, который необходимо накопить, зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

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Сейчас показатели следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет – минимум 33 года страхового стажа;

в 63 года – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Уже в 2027 году показатели будут следующими:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет, минимум составит уже 34 года страхового стажа;

в 63 года – 24 года страхового стажа.

В 2028 году минимальные требования вырастут следующим образом:

дабы выйти на пенсию в 60 лет, минимум составит 35 лет страхового стажа;

в 63 года – 25 лет страхового стажа.

А вот для 65 лет показатель пока останется без изменений. То есть он и в дальнейшем будет составлять 15 лет страхового стажа.

Напомним, количество стажа влияет не только на время выхода на заслуженный отдых. Также от этого значения зависит размер пенсионной выплаты. В настоящее время формула для расчета пенсии выглядит следующим образом: П = Зп × Кс × Кз. То есть важную роль также играют: доход лица, средняя заработная плата в Украине за 3 календарных года, предшествующих году обращения.