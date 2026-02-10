Украинцы могут получить более 12 тысяч гривен: кому повысят выплаты с 1 марта
- С 1 марта 2026 года пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести военных вырастут до 12 810 гривен на человека.
- Минимальные выплаты для семей с двумя или более членами вырастут до 10 020 гривен на каждого, с 2027 года эти размеры будут индексироваться ежегодно.
В Украине с 1 марта вырастет пенсионная выплаты для некоторых лиц. Иногда помощь будет составлять не менее чем 12 810 гривен на человека.
Для кого вырастут пенсионные выплаты?
Речь идет о минимальных пенсионных выплатах для членов семей погибших и пропавших без вести военных, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Увеличиваем минимальные пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести защитников. Государство должно поддерживать семьи тех, кто отдал жизнь за защиту Родины. С 1 марта 2026 года в Украине возрастет адресная помощь для семей защитников и защитниц, которые отдали жизнь или пропали без вести, защищая Украину от российской агрессии.
Итак, с 1 марта 2026 года минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи (из числа родителей, жен, мужчин), на одного ребенка павших и ребенку, погибшего, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, составит не менее 12 810 гривен на человека.
Сегодня для них минимальная выплата составляет 7 800 гривен,
– напомнила Свириденко.
Также возрастет минимальная пенсионная выплаты для семей, где пенсия или государственная социальная помощь назначены на двух и более членов семьи погибшего. Но кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа.
В таких случаях выплата должна быть не менее 10 020 гривен на каждого члена семьи, вместо действующих 6 100 гривен,
– отметила Юлия Свириденко.
Важно! Уже со следующего года – 1 марта 2027 – эти размеры ежегодно будут индексировать.
Напомним, что члены семей погибших военных имеют право на единовременную денежную помощь. Порядок распределения денег определяет закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Об этом сообщили в Министерстве юстиции.
Но военнослужащие могут самостоятельно определять, кто и в каких долях получит помощь – составляют личное распоряжение. В документе можно указать любого, но часть помощи все равно имеют право получить
- малолетние;
- несовершеннолетние;
- совершеннолетние нетрудоспособные дети военнослужащего;
- нетрудоспособная вдова (вдовец);
- нетрудоспособные родители.
Обратите внимание! Каждый из них имеет право на 50% той доли, которая принадлежала бы ему, если бы не было личного распоряжения.
Что еще следует знать о выплатах?
- Вдова погибшего военного не может автоматически получить его пенсию. Но имеет возможность оформить пенсию в связи с потерей кормильца. Ее могут оформить те члены семьи, которые были на его иждивении или если он или она ухаживает за его детьми в возрасте до 8 лет и не работает.
- Задержки с выплатами семьям погибших военных возникали при передаче данных в Пенсионный фонд. Поэтому следует обратиться туда, если у украинцев возникли какие-то вопросы. Однако это не касается единовременного пособия в случае гибели военного, потому что ими не занимается Минсоцполитики.