Пенсия для лиц со II группой инвалидности: какие условия и размер выплат

В 2026 году из-за повышения прожиточного минимума для утративших трудоспособность лиц изменились и размеры социальных выплат. Обновленные суммы также касаются людей с инвалидностью.

Какой размер пенсии по инвалидности II группы?

Помощь для них определяют в процентах от пенсии по возрасту. Подробнее говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсия по инвалидности – это госвыплата, назначена лицам, которые по состоянию здоровья частично или полностью утратили трудоспособность.

Для лиц со II группой она составляет 90% от пенсии по возрасту. Итак, если размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в 2026 году вырос до 2 595 гривен, это будет около 2 336 гривен.

У Пенсионном фонде Украины напоминают, что пенсии назначаются людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (его продолжительность зависит от возраста, в котором инвалидность установлена).

Однако военным пенсию по инвалидности назначают независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или не позднее чем через 3 месяца после увольнения.

Что следует знать лицам с инвалидностью?