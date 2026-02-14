Пенсия для лиц со II группой инвалидности: какие условия и размер выплат
- В 2026 году в Украине размер выплаты для лиц со II группой инвалидности составляет 90% от пенсии по возрасту.
- Ее назначают при наличии страхового стажа – от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, в котором инвалидность установлена.
В 2026 году из-за повышения прожиточного минимума для утративших трудоспособность лиц изменились и размеры социальных выплат. Обновленные суммы также касаются людей с инвалидностью.
Какой размер пенсии по инвалидности II группы?
Помощь для них определяют в процентах от пенсии по возрасту. Подробнее говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Пенсия по инвалидности – это госвыплата, назначена лицам, которые по состоянию здоровья частично или полностью утратили трудоспособность.
Для лиц со II группой она составляет 90% от пенсии по возрасту. Итак, если размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в 2026 году вырос до 2 595 гривен, это будет около 2 336 гривен.
У Пенсионном фонде Украины напоминают, что пенсии назначаются людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (его продолжительность зависит от возраста, в котором инвалидность установлена).
Однако военным пенсию по инвалидности назначают независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или не позднее чем через 3 месяца после увольнения.
Обратите внимание! Ранее 24 Канал рассказывал о доступных льготах для людей со II группой инвалидности.
Что следует знать лицам с инвалидностью?
Назначение пенсии по инвалидности связано с прохождением определенной законом процедуры и периодическими медицинскими осмотрами. Если состояние здоровья улучшается, а инвалидность отменяют – выплаты прекращают.
С 2026 года стала обязательной аудиофиксация работы экспертной команды, которая оценивает повседневное функционирование лиц. Запись будут хранить в учреждении здравоохранения в течение 3 лет.