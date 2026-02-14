Пенсія для осіб із ІІ групою інвалідності: які умови та розмір виплат

У 2026 році через підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, змінилися й розміри соціальних виплат. Оновлені суми також стосуються людей з інвалідністю.

Який розмір пенсії по інвалідності II групи?

Допомогу для них визначають у відсотках від пенсії за віком. Детальніше йдеться в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Пенсія по інвалідності – це держвиплата, призначена особам, які через стан здоров'я частково або повністю втратили працездатність.

Для осіб з II групою вона становить 90% від пенсії за віком. Отже, якщо розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у 2026 році зріс до 2 595 гривень, це буде близько 2 336 гривень.

У Пенсійному фонді України нагадують, що пенсії призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (його тривалість залежить від віку, у якому інвалідність встановлено).

Однак військовим пенсію по інвалідності призначають незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення.

Що варто знати особам з інвалідністю?