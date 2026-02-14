Пенсія для осіб із ІІ групою інвалідності: які умови та розмір виплат
- У 2026 році в Україні розмір виплати для осіб з II групою інвалідності становить 90% від пенсії за віком.
- Її призначають за наявності страхового стажу – від 1 до 15 років, залежно від віку, у якому інвалідність встановлено.
У 2026 році через підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, змінилися й розміри соціальних виплат. Оновлені суми також стосуються людей з інвалідністю.
Який розмір пенсії по інвалідності II групи?
Допомогу для них визначають у відсотках від пенсії за віком. Детальніше йдеться в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Пенсія по інвалідності – це держвиплата, призначена особам, які через стан здоров'я частково або повністю втратили працездатність.
Для осіб з II групою вона становить 90% від пенсії за віком. Отже, якщо розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у 2026 році зріс до 2 595 гривень, це буде близько 2 336 гривень.
У Пенсійному фонді України нагадують, що пенсії призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (його тривалість залежить від віку, у якому інвалідність встановлено).
Однак військовим пенсію по інвалідності призначають незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення.
Що варто знати особам з інвалідністю?
Призначення пенсії по інвалідності пов'язане з проходженням визначеної законом процедури та періодичними медичними оглядами. Якщо стан здоров'я покращується, а інвалідність скасовують – виплати припиняють.
З 2026 року стала обов'язковою аудіофіксація роботи експертної команди, яка оцінює повсякденне функціонування осіб. Запис зберігатимуть у закладі охорони здоров'я протягом 3 років.