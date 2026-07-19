Минимальные пенсии выросли почти на 4 тысячи гривен: кому повысили выплаты

В Украине в 2026 году увеличили минимальные пенсионные гарантии для отдельных категорий граждан. Речь идет о членах семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести при защите Украины.

Кому повысили пенсии до 12 810 гривен

Повышение пенсий предусмотрено постановлением Кабмина № 154, которое внесло коррективы в постановление правительства № 674 "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц", пишет ПФУ.

Для нетрудоспособных членов семей погибших или пропавших без вести защитников установлен гарантированный уровень выплат.

Если общий размер пенсии в связи с потерей кормильца или государственной социальной помощи не достигает 12 810 гривен, государство назначает адресную доплату к этой сумме (ранее она составляла 7 800 гривен).

Повышение касается:

родителей погибшего военнослужащего;

супруги или супруга погибшего или пропавшего без вести защитника;

детей, имеющих право на соответствующие выплаты.

Кому будут выплачивать более 10 тысяч гривен

Также увеличили минимальные выплаты для семей, в которых пенсию в связи с потерей кормильца получают два и более человека. Это касается:

семей погибших военнослужащих, где выплаты назначены нескольким членам семьи (кроме нетрудоспособных родителей, супруги или супруга);

детей погибших защитников, если государственную социальную помощь получают двое и более детей.

Для таких категорий минимальная выплата составляет 10 020 гривен на каждого получателя вместо прежних 6 100 гривен. Таким образом, размер выплат изменился следующим образом:

Минимальная выплата для отдельных членов семей увеличилась на 3 920 гривен. Для нетрудоспособных членов семей погибших защитников, где два и более человека получают выплату, повышение составило 5 100 гривен.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Нет. Перерасчет пенсий и социальных выплат проводится Пенсионным фондом Украины автоматически на основании материалов пенсионных дел. Подавать дополнительные заявления для получения повышения не требуется.

Начиная с 1 марта 2027 года, эти суммы будут подлежать ежегодной индексации в соответствии с механизмом, предусмотренным законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.