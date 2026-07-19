Кому підвищили пенсії до 12 810 гривень

Підвищення пенсій передбачене постановою Кабміну №154, яка внесла корективи до урядової постанови №674 "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб", пише ПФУ.

Для непрацездатних членів сімей загиблих або зниклих безвісти захисників встановили гарантований рівень виплат.

Якщо загальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника або державної соціальної допомоги не досягає 12 810 гривень, держава призначає адресну доплату до цієї суми (раніше було 7 800 гривень).

Підвищення стосується:

батьків загиблого військовослужбовця;

дружини або чоловіка загиблого чи зниклого безвісти захисника;

дітей, які мають право на відповідні виплати.

Кому виплачуватимуть понад 10 тисяч гривень

Також збільшили мінімальні виплати для сімей, у яких пенсію у зв'язку з втратою годувальника отримують двоє і більше осіб. Це стосується:

сімей загиблих військовослужбовців, де виплати призначені кільком членам родини (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка);

дітей загиблих захисників, якщо державну соціальну допомогу отримують двоє і більше дітей.

Для таких категорій мінімальна виплата становить 10 020 гривень на кожного отримувача замість попередніх 6 100 гривень. Отже, розмір виплат змінився так:

Мінімальна виплата для окремих членів сімей зросла на 3 920 гривень. Для непрацездатних членів сімей загиблих захисників, де двоє і більше осіб отримують виплату, підвищення склало 5 100 гривень.

Чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Ні. Перерахунок пенсій та соціальних виплат проводиться Пенсійним фондом України автоматично за матеріалами пенсійних справ. Подавати додаткові заяви для отримання підвищення не потрібно.

Починаючи з 1 березня 2027 року, ці суми підлягатимуть щорічній індексації відповідно до механізму, передбаченого законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.