Надбавок не будет: кому ПФУ не будет выплачивать надбавки к пенсии в августе

Часть украинских пенсионеров не получает никаких надбавок, даже несмотря на регулярные перерасчеты пенсий. Рассказываем, почему так происходит и в каких случаях все же можно оформить дополнительные выплаты.

Почему часть пенсионеров не получает надбавок?

В августе часть украинских пенсионеров останется без надбавок к пенсии. Чаще всего это касается тех, кто еще не достиг возраста для получения возрастных надбавок, получает пенсию свыше установленного лимита или не относится к категориям, для которых закон предусматривает дополнительные выплаты.

Без возрастных надбавок останутся, в частности, граждане моложе 70 лет, пенсионеры с общим размером выплат свыше 10 340 гривен. К тому же, ежегодно в Украине проводится индексация пенсий, однако ощутимое повышение получают далеко не все.

Обратите внимание! Для части пенсионеров выплаты практически не меняются, ведь отдельные категории не подпадают под полноценную индексацию или получают пенсию преимущественно за счет фиксированных доплат.

Почему индексация не означает одинаковое повышение для всех?

В Пенсионном фонде объясняют, что индексация распространяется только на основной размер пенсии. Если же значительную часть выплаты составляют фиксированные надбавки, адресная помощь или доплата до гарантированного минимального размера пенсии, после перерасчета общая сумма может вырасти незначительно или вообще не измениться.

Именно поэтому пенсионеры с одинаковым размером выплат могут получить совершенно разное повышение после индексации.

Кто почти не почувствовал индексацию в 2026 году?

После индексации, проведенной с 1 марта 2026 года, часть пенсионеров не заметила заметного увеличения выплат. В частности, полноценная индексация не применялась к пенсиям, назначенным в течение последних трех лет, а также к отдельным категориям специальных пенсий, в том числе бывшим судьям, прокурорам и должностным лицам.

Правительство объясняет это тем, что такие пенсии уже были рассчитаны с применением актуальных показателей средней заработной платы, поэтому дополнительный перерасчет для них не проводился.

Какие надбавки могут получать пенсионеры?

В Украине действует несколько видов доплат к пенсии. Наиболее распространенными являются возрастные надбавки по достижении 70, 75 и 80 лет, которые Пенсионный фонд назначает автоматически. Отдельные категории пенсионеров также могут получать доплату на уход, надбавку за особые заслуги перед Украиной, доплаты ветеранам войны, чернобыльцам и другим льготникам.