Чому частина пенсіонерів не отримує надбавок?

У серпні частина українських пенсіонерів залишиться без надбавок до пенсії. Найчастіше це стосується тих, хто ще не досяг віку для вікових доплат, отримує пенсію понад встановлений ліміт або не належить до категорій, для яких закон передбачає додаткові виплати.

Без вікових надбавок залишаться, зокрема, громадяни молодші 70 років, пенсіонери із загальним розміром виплат понад 10 340 гривень. До того ж, щороку в Україні проводять індексацію пенсій, однак відчутне підвищення отримують далеко не всі.

Зверніть увагу! Для частини пенсіонерів виплати майже не змінюються, адже окремі категорії не підпадають під повноцінне осучаснення або отримують пенсію переважно за рахунок фіксованих доплат.

Чому індексація не означає однакове підвищення для всіх?

У Пенсійному фонді пояснюють, що індексація поширюється лише на основний розмір пенсії. Якщо ж значну частину виплати становлять фіксовані надбавки, адресна допомога або доплата до гарантованого мінімального розміру пенсії, після перерахунку загальна сума може зрости незначно або взагалі не змінитися.

Саме тому пенсіонери з однаковим розміром виплат можуть отримати зовсім різне підвищення після індексації.

Хто майже не відчув індексацію у 2026 році?

Після індексації, проведеної з 1 березня 2026 року, частина пенсіонерів не побачила помітного збільшення виплат. Зокрема, повноцінне осучаснення не застосовували до пенсій, призначених протягом останніх трьох років, а також до окремих категорій спеціальних пенсій, зокрема колишніх суддів, прокурорів і посадовців.

Уряд пояснює це тим, що такі пенсії вже були розраховані із застосуванням актуальних показників середньої заробітної плати, тому додатковий перерахунок для них не проводили.

Які надбавки можуть отримувати пенсіонери?

В Україні діє кілька видів доплат до пенсії. Найпоширенішими є вікові надбавки після досягнення 70, 75 та 80 років, які Пенсійний фонд призначає автоматично. Окремі категорії пенсіонерів також можуть отримувати доплату на догляд, підвищення за особливі заслуги перед Україною, доплати ветеранам війни, чорнобильцям та іншим пільговикам.