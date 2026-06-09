Какая будет пенсия при стаже 12 лет

Пенсия зависит от размера стажа. Также количество официально проработанных лет влияет на время выхода на заслуженный отдых.

Можно ли уйти на пенсию, имея 12 лет стажа?

12 лет стажа пока недостаточно, чтобы уйти на пенсию, сообщает Пенсионный фонд.

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Сейчас минимальное требование к количеству стажа составляет 15 лет. Это минимум для того, чтобы уйти на заслуженный отдых в 65 лет.

Если лицо не приобрело достаточно стажа в указанном возрасте, оно не имеет права на пенсию. Однако этот человек может получить специальную помощь, отмечает Пенсионный фонд. Такая выплата определяется как разница между среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода и прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц.

Временная помощь пересчитывается лицу каждые шесть месяцев с учетом изменений его имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого оно приобретает право на пенсионную выплату,

– отмечает ПФУ.

Заметим, эта помощь не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на 2026 год, это 2 595 гривен.

Что важно знать о стаже в 2026 году?