Какой стаж надо иметь, чтобы пенсия была 20 тысяч гривен

На размер пенсии влияет много факторов. В частности, количество стажа и доход, который имел человек. Не последнюю роль играет и возраст, когда гражданин выходит на заслуженный отдых.

Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию?

Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести достаточно стажа. Минимум зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

Читайте также Существует другой способ получения пенсии: важная информация для пенсионеров

Заметим, что в 2026 году минимальные значения были откорректированы. Сейчас они таковы:

для выхода на пенсию в 60 лет, нужно приобрести не менее – 33 лет стажа;

в 63 года – 23 лет стажа;

в 65 лет – 15 лет.

Как можно получить пенсию 20 тысяч гривен?

Значительную роль при определении размера пенсии играет именно доход лица. Безусловно, чтобы получить более высокую пенсию, нужно иметь и большое количество стажа.

Опираясь на актуальную формулу, получим, что гражданин:

должен приобрести 35 – 40 лет официального стажа;

а заработок лица должен быть примерно в 4 раза больше чем средняя зарплата по Украине за последние 3 года (этот показатель используют при расчетах пенсии).

Если опираться на данные Профсоюза работников образования и науки в Украине, получится, что в 2026 году при назначении пенсий применяется показатель средней заработной платы за 2023 – 2025. Он составляет – 17 482,87 гривны.

То есть, чтобы получить значительную пенсию, сейчас необходимо:

иметь высокую официальную зарплату в течение жизни;

приобрести много официального стажа

Что важно знать будущим пенсионерам?