Укр Рус
Финансы Финансовые новости Можно потерять пенсию: украинцы должны срочно сообщить ПФУ некоторую информацию
15 января, 18:21
3

Можно потерять пенсию: украинцы должны срочно сообщить ПФУ некоторую информацию

Альбина Ковпак
Основные тезисы
  • Отдельные категории украинцев должны актуализировать информацию в ПФУ, чтобы продолжать получать пенсию или страховые выплаты.
  • Это можно сделать онлайн, лично в Пенсионном фонде, во время видеоконференции с работником ПФУ или по почте.

Отдельные категории украинцев должны актуализировать информацию в ПФУ, чтобы получать пенсию или страховые выплаты. Это можно сделать лично в Пенсионном фонде или онлайн.

Как сообщить о неполучении пенсии в России?

Эта процедура обязательна для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Украины или выехавших на подконтрольную Украине территорию, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Скорее подачка, – Светлана Билоножко пожаловалась на размер своей пенсии

Чтобы получать и в дальнейшем пенсию или страховые выплаты, им нужно подать в Пенсионный фонд сообщение о неполучении пенсии и страховых выплат от России.

Как это сделать?

  • Онлайн

Через личный кабинет на веб-портале ПФУ. В разделе "Дистанционное информирование" нужно поставить отметку возле соответствующей строки "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации".

  • Во время видеоконференцсвязи с работником ПФУ

Ответ на вопрос о получении или неполучении выплат в России зафиксируется в решении об установлении или неустановлении лица по результатам видеоидентификации.

  • Лично

В сервисный центр Пенсионного фонда нужно подать заявления о назначении, возобновлении и продолжении выплаты пенсии, страховых выплат или соответствующего сообщения, написанного в произвольной форме.

  • Почтой

Лицо, которое временно находится за границей, на адрес ПФУ, где она находится на учете, может отправить сообщение о получении или неполучении выплат от России и отправить его вместе с удостоверением о пребывании в живых и дополнительными документами.

Что известно о пенсиях в Украине?

  • Для оформления пенсии по возрасту в 2026 году нужно подать заявление и необходимые документы, такие как паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, трудовую книжку, диплом и другие.

  • Минимальная пенсия в 2026 году для граждан в возрасте 65 лет составит 3 458,8 гривны, а максимальная пенсия не будет превышать 25 950 гривен.

  • С 2026 года для получения пенсии нужно будет иметь не менее 15 лет страхового стажа, но без стажа можно получать государственную социальную помощь.

  • Социальная помощь определяется как разница между среднемесячным доходом на человека и прожиточным минимумом, который в 2026 году составит 2 595 гривен.