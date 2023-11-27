Речь идет об акционерах, имеющих в своем портфеле, по меньшей мере, 5% ценные бумаги одной компании. Сколько будет продолжаться этот негласный запрет, пока неизвестно.

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Пекинская фондовая биржа запретила продажу акций

Источники сообщают, что в настоящее время фондовая биржа просто не принимает документы на продажу ценных бумаг от участников с крупными пакетами акций. Акционеров призывают воздержаться от продаж, поскольку опасаются обвала цен и снижения ключевого индекса биржи.

Этот показатель за ноябрь вырос на 46%. Такому скачку способствовало введение новых правил:

Уменьшение порога входа;

Совершенствование механизмов торговли.

Теперь опасаются, что инвесторы захотят заработать на своих активах после резкого подорожания и начать их продавать. Мол, они могут ликвидировать такие объемы акций, что индекс биржи перейдет к понижению.

К моменту создания этого материала, Индекс Пекинской фондовой биржи торгуется на уровне 1101 юаня. Максимум для этого индикатора за 52 недели – 1114,26 юаня, по данным Reuters.